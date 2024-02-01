Там военная база РФ: союзник Москвы "закрыл" въезд в страну для "ордероносца" Путина

На территории Армении, где находится военная база российских оккупантов в Гюмри, 1 февраля вступил в силу Римский статут Международного уголовного суда. Теперь если глава Кремля Владимир Путин туда поедет, его могут арестовать из-за ордера МУС.
Как сообщает Armenpress, армянский парламент ратифицировал Римский статут 3 октября. В ноябре Международный уголовный суд объявил о вступлении в силу статута с 1 февраля 2024 года.
В России "раскритиковали" ратификацию Арменией римского статута, ведь МУС в прошлом году выдал международный ордер на арест Путина за депортацию украинских детей.
Страны, которые приняли Римский статут, должны арестовать российского директора в случае посещения их территорий.
В России назвали принятие документа "неправильным решением" и "недружественным шагом".
Отношения Армении и России
Армения – страна, которая входит в блок безопасности ОДКБ, где лидерство у России. На территории армянского государства, в Гюмри, находится 102-я российская военная базы Южного военного округа.
Отношения Еревана и Москвы испортились после того, как Армения окончательно проиграла Азербайджану войну за Карабах. Россия, которая является военным союзником Армении, в 2020-2022 годах не оказала никакой помощи Еревану по удержанию оккупированных Карабаха и прилегающих территорий.
Путин и вовсе поприветствовал капитуляцию Армении в Карабахе. Во время разговора с армянским премьером Пашиняном он "с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта". Сам Карабах у Путина назвали территорией Азербайджана.
В конце декабря прошлого года Армения приняла участия в консультациях по формуле Зеленского, подразумевающей завершение войны против Украины на условиях Киева. Ереван представил секретарь Совбеза Армен Григорян.
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