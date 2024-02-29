Фамилии известны: РФ хочет привлечь к операции 'Майдан-3' десятки людей - ГУР

В ГУР отметили, что уже сейчас россияне скупают большое количество телеграмм-каналов и создают ботофермы для расшатывания ситуации в Украине.

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В ГУР имеют список завербованных Россией лиц для операции "Майдан-3" / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Главное управление разведки Министерства обороны Украины владеет списками лиц, которых Москва может задействовать для распространения российских нарративов и влияния на общественно-политическую обстановку в Украине. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Он отметил, что контакты с этими лицами часто происходят через посредников. Среди таких лиц могут быть общественные и политические деятели, лидеры общественного мнения.

"Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях. Не напрямую, то есть это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с "красной звездой". Это может быть выход на посредников через нейтральные темы. Главное, вкрапление тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки ее, происходят как в Украине, так и за рубежом", - пояснил Юсов. видео дня

Представитель ГУР утверждает, что для достижения целей по продвижению российских нарративов и расшатывания ситуации в Украине россияне продолжают активно закупать и создавать телеграмм-каналы. Также россияне создают большое количество ботоферм для продвижения российских нарративов в соцсетях.

Юсов также сообщил, что россияне назвали операцию по расшатыванию ситуации в Украине "Майдан-3". Он также добавил, что практика использования украинских слов для проведения антиукраинских мероприятий получила распространение еще со времен Советского Союза.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Операция "Майдан-3" - что известно

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины сообщил, что Россия ожидает достичь кульминации своей информационной спецоперации против Украины в ближайшие недели. Отмечается, что до середины июня Россия надеется возмутить ситуацию в стране и нанести Украине военное поражение на востоке.

Президент Владимир Зеленский сообщил о том, что руководство Кремля разработало план для его отстранение от должности президента Украины. Он отметил, что в Москве придумали план дестабилизации в Украине, который условно называется "Майдан-3".

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Washington Post заявил, что Москва недавно активизировала план, который сочетает дезинформацию и попытки убийства известных украинцев, чтобы спровоцировать раздор в Украине и ослабить решимость украинских военных.

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