"Уже идут бои в черте села": РФ захватывает два населенных пунка на Донбассе

Защитники Украины изо всех сил сдерживают российских захватчиков под Бахмутом.

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РФ захватывает два населенных пунка на Донбассе / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

На Бахмутском направлении оккупанты предпринимают попытки оккупировать и захватить Ивановское и Богдановку. Сейчас там ведутся бои. Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире национального телемарафона, пишет ТСН.

По словам Евлаша, на этом направлении фронта проводятся все инженерные и фортификационные мероприятия, которые необходимы для сдерживания захватчиков.

При этом, начальник ОСГВ сообщил, что враг продолжает давлеть и продвигаться в район населенного пункта Ивановка и Богдановка.

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"Там уже идут бои в черте города. Враг продолжает подтягивать свои мощные резервы. Кроме того, постоянно наносит свои удары дронами-камикадзе, такими как "Ланцет", корректирует свою артиллерию с помощью таких дронов как "Зала" и "Орлан", и также активно применяет FPV-дроны", - сказал Евлаш.

К тому же, россияне активно используют штурмовые группы "Шторм Z", "Шторм V", мотострелецкие полки и бригады, Также в течение суток на Бахмутском направлении враг совершил около 700 обстрелов.

Штурмовые отряды "Шторм-Z" Это штрафные батальоны, подразделения "второго сорта". Изначально они формировались из бывших заключённых силовиков, но с весны 2023 года отряды фактически укомплектованы осуждёнными и военнослужащими, находящимися на дисциплинарных взысканиях. Позже туда стали попадать провинившиеся солдаты, пойманные на употреблении наркотиков и алкоголя, а также те, кто отказывался выполнять приказы. По данным издания "Важные истории" и других источников, российское Минобороны как минимум с сентября 2022 года вслед за ЧВК Вагнера начало вербовать заключённых на войну с Украиной. По сведениям издания, Минобороны РФ создавало спецотряд "Шторм", основу которого должны были составить осуждённые экс-сотрудники силовых ведомств, а вербовка проводилась в "красных" зонах. Согласно источникам журналистов, администрации колоний оказывали давление на заключённых, требуя от них согласиться на предложение Минобороны. Вербовщики из Минобороны посетили, в том числе, колонии Сибири и Дальнего Востока. Основные задачи "спецконтингента" — штурмовые действия в городской застройке и на сложной местности. На подготовку заключенных к войне уходит 10–15 суток.

Покинуть поле боя заключённый может только в случае тяжелого ранения или смерти.

Медицинская помощь "спецконтингенту" полагается только "в объеме само- и взаимопомощи".

Трупы погибших заключенных в моргах необходимо хранить отдельно от трупов военнослужащих ВС РФ.

Командирам отрядов разрешено создавать заградотряды и конвои из военной полиции для бойцов из числа осужденных. Разрешено расстреливать тех, кто попытается бежать с поля боя

После истечения контракта следует акт о помиловании, затем "доброволец" может заключить новый контракт или "своими силами" вернуться в Россию.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска, вероятно, намерены воспользоваться отсутствием хорошо защищенных позиций у украинских военных на Авдеевском направлении и увеличить интенсивность атак. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии от 29 февраля в Twitter.

Также, российские войска в ходе штурмовых операций на Купянском направлении пытаются создать плацдарм для будущего продвижения к реке Оскол и для наступления на Купянск. Оккупанты перебрасывают свои главные силы и резервы, пытаясь найти слабые места в украинской обороне.

Помимо этого, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что Россия готовит новое наступление в Запорожской области и сосредоточила там еще больше военных, чем на Авдеевском направлении. Угрозу наступления на этом направлении оценил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

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