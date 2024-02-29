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Россия готовит наступление еще на одном направлении: эксперт оценил угрозу

Юрий Берендий
29 февраля 2024, 11:32
Военный эксперт назвал главную задачу для Украины в 2024 году.
Россия готовит наступление еще на одном направлении: эксперт оценил угрозу
Эксперт оценил угрозу наступления РФ на Запорожье / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что Россия готовит новое наступление в Запорожской области и сосредоточила там еще больше военных, чем на Авдеевском направлении. Угрозу наступления на этом направлении оценил во время чата на Главреди рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

"Российское наступление - будет. Он готовится всегда. Россияне готовы даже провести стратегическую наступательную операцию. Но именно то, что Силы обороны Украины стачивают мобилизационный ресурс врага, делают это профессионально и подготовлено, делает невозможным стратегические шаги россиян", - указывает он.

Бадрак указывает на то, что единственным вариантом для Украины является выстоять в 2024 году на всех фронтах: на передовой, в международных отношениях и в военно-промышленном комплексе.

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"В 2024-м нам нужно выстоять и подготовиться к 2025-му. В 2025-м мы будем сильнее. Наша экономика будет сильнее, потому что мы с Европой, и Европа станет сильнее, а российская экономика - слабее. Это наш оплот на это время. И он не мифический - европейские лидеры осознали реальную опасность от путинской России", - резюмировал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Кто такой Валентин Бадрак

Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года-директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦГАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года - член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Угроза наступления на Запорожском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, в последние дни российские войска усилили свои атаки на Запорожском направлении, пытаясь выровнять линию фронта. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

В Институте изучения войны отметили, что российские оккупанты собрали значительную группировку войск на Запорожском направлении, готовясь к возобновлению наступления.

После захвата Авдеевки, россияне обратили внимание на Запорожье, в частности на район Работиного, где, по сообщениям западных СМИ, они собрали ударный кулак для предстоящего наступления. Военный эксперт Роман Рассвет рассказал о боях на Запорожском направлении.

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война в Украине Валентин Бадрак
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