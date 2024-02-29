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В Украине в 14 регионах выплачивают денежную помощь: кто имеет на нее право

Дмитрий Видоменко
29 февраля 2024, 11:06
В Украине жители 14 областей могут зарегистрироваться на денежную помощь в сумме 10 800 и 14 400 грн.
Украина, деньги, помощь Запада
Кто имеет право в Украине на денежную помощь? / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине жители 14 областей могут зарегистрироваться в списке на оказание денежной помощи в размере 10 800 и 14 400 грн. Об этом говорится в материале специализированного издания "На пенсии".

В программе принимают участие граждане, которые усыновили ребенка с инвалидностью, заявители, которые усыновили двух и более детей, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а также заявители, которые усыновили ребенка в возрасте от 5 лет.

Выплата приходит на банковский счет заявителя (законного представителя ребенка) тремя платежа каждый месяц в течение трех календарных месяцев, а размер одного платежа составляет 3,6 тысячи грн.

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Какие нужны документы?

  • оригинал согласия на обработку персональных данных заявителя (законного представителя ребенка);
  • оригинал согласия на обработку персональных данных ребенка/детей, устроенных в семейные формы воспитания (ПС, ДДСТ, в семьи опекунов (попечителей);
  • оригинал заявления законного представителя ребенка;
  • копия паспорта заявителя (законного представителя ребенка/детей);
  • в случае ID-карточки – копия ID;
  • копия документа, подтверждающего зарегистрированное/задекларированное место жительства (для паспорта гражданина Украины старого образца – страница паспорта с отметкой о регистрации, в случае представления паспорта в форме ID-карты – справка о зарегистрированном/задекларированном месте жительства);
  • копия РНУКН заявителя (законного представителя ребенка);
  • копия справки внутренне перемещенного лица заявителя и ребенка/детей (при наличии);
  • копия документа о создании ПС, ДДСТ и об устройстве ребенка в ПС, ДДСТ;
  • для опекунов (попечителей) – решение суда или органов опеки и попечительства;
  • копия свидетельства о рождении ребенка/детей, устроенных в семейные формы в 2024 году;
  • информация о банковских реквизитах заявителя (законного представителя ребенка);
  • отчет о распределении целевой благотворительной помощи;
  • другие документы при необходимости.

Что такое Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев?

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) — организация системы ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам. Штаб-квартира — в Женеве, имеются представительства во многих столицах и конфликтных точках по всему миру. Возглавляет Управление верховный комиссар ООН по делам беженцев. С 1 января 2016 года им стал Филиппо Гранди, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее стало известно, что украинцы в Запорожской области могут получить 10,8 тысячи грн денежной помощи от ООН. Об этом сообщали сотрудники браготворительного фонда "Право на защиту".

Выплаты будут предоставляться гражданам, которые еще не получали помощь от международных организаций и имеющих месячный доход не выше 5400 грн на человека.

Заявки будут приниматься от переселенцев, которые переехали в Запорожскую область после российского вторжения, а также вернувшихся домой после вынужденного переезда.

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