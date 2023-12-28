Денежная помощь украинцам во время войны: в Кабмине решили, кто получит выплаты

Правительство внедрило новую денежную помощь для украинцев, которые пострадали в результате военной агрессии России.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украине большое количество украинцев оказались в сложном положении. Кабмин ввело различные виды социальной помощи ‒ для того, чтобы поддержать тех, кто пострадал от войны. Об этом сообщается на официальном сайте Минсоцполитики.
Как говорит чиновники, в бюджете на 2024 год эти расходы были зафиксированы в размере 480,3 млн гривен. Средства получат сразу несколько категорий населения.
Речь идет о пострадавших от российской агрессии, имеющих один из определенных видов деятельности:
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- госслужащие;
- работники на объектах критической инфраструктуры;
- должностные лица органов местного самоуправления.
Основное требование для предоставления денежных средств ‒ то, что указанные граждане имеют документальное подтверждение о полученном вреда жизни и здоровью в результате военных действий.
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