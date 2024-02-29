'Серьезная проблема': россияне знали о планах контрнаступления ВСУ - Буданов

В разведке есть доказательства масштабной утечки информации об украинском контрнаступлении в 2023 году.

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Россияне получили доступ к тайным планам украинского контрнаступления / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил слова президента Украины Владимира Зеленского о "сливе информации" об украинском контрнаступлении на юге в 2023 году. Об этом он заявил в интервью CBC News.

Буданов отметил, что есть доказательства того, что план украинского контрнаступления попал в руки россиян.

"Я не буду говорить больше, чем президент. У нас была, скажем так, информация, доказательства, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", - сказал Буданов, комментируя вероятную утечку данных. видео дня

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Что этому предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Кремлю был известен план украинского контрнаступления в прошлом году.

"Я не смогу сказать вам детали этого плана, потому что... чем меньше людей знает о планах украинской армии, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для россиян. И скажу вам откровенно-наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе у Кремля до того, как начались контрнаступательные действия. Точка", - заявил президент во время пресс-конференции.

Ситуация на фронте

Вооруженные силы Украины нанесли ракетного удара по скоплению российских войск в поселке Еленовка Донецкой области. В результате удара погибли 19 российских оккупантов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что ситуация в зоне боевых действий остается напряженной.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин заявил, что на объектах, которые работают на Россию, будет и в дальнейшем "расцветать бавовна". Эти объекты потенциальными целями для украинских войск.

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