Операция 'Преемник': эксперт рассказал, сколько еще будет править Путин

По словам политтехнолога, сейчас Владимир Путин думает только о сохранении капиталов и о собственной безопасности.

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Эксперт рассказал, сколько еще будет править Путин / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В России до сих пор не начинают операцию "преемник" для Владимира Путина, поскольку это представляет опасность для режима даже по постсоветским меркам. Однако, если Путин все-таки выиграет выборы президент РФ в марте 2024 года, то он все равно будет править меньше установленного президентского срока. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

Он указывает на то, что российский диктатор Владимир Путин будет править меньше чем до 2030 года.

"Война - испытание и трагедия для Украины, но и для России она стала бременем, разрушающим страну изнутри, в частности экономику. Мы напрасно надеялись, что это разрушение произойдет мгновенно, ведь интеграция российской экономики в мировую казалась очень глубокой. Но оказалось, что это совсем не так. Да и Китай сыграл важную роль, когда заменил России мир и как поставщик, и как потребитель. Поэтому мгновенного развала не произошло. Более того, некоторые санкции даже сплачивали россиян вокруг Путина", - указывает он.

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Гельман делает вывод, что Путин не сможет остаться у власти так долго. Он добавляет, что скорее всего Путин не будет решать, кто станет его преемником - это вопрос, который будут решать другие люди.

"Путин же должен думать о безопасности, сохранении своих капиталов и о том, чтобы его окружение не пострадало при новой власти. По крайней мере, пока идет нынешняя военная кампания, для Путина поиск преемника не является актуальным вопросом, более того, это опасно. Можно говорить о близких и дальних кругах Путина, но это бессмысленно, потому что человек предполагает, а Бог распоряжается. И в данном случае не имеет значения, что там предполагает человек Путин, поскольку будет все равно по-другому, - указывает Гельман.

Кроме того, российский политтехнолог отмечает, что стратегические планы Путина никогда не реализовывались из-за слабости кремлевского диктатора и ограниченности в ресурках, которые есть в России.

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Президентские выборы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, Центризбирком России единогласно отклонил регистрацию кандидата в президенты Бориса Надеждина. Он планирует обжаловать это решение в Верховном суде РФ.

В РФ не проводится никакого избирательного процесса, и также не существует так называемых оппозиционных кандидатов, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В марте 2024 года в России планируют провести выборы президента. И хотя их результат уже очевиден, Владимиру Путину они нужны для получения легитимности на международной арене. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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