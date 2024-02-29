'Анонсы' Путина нужно воспринимать серьезно: Туск призвал Европу срочно вооружиться

Европа должна серьезно относиться к военным амбициям Путина и быть готовой к "плохим ценариям", сказал Дональд Туск.

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Европа должна серьезно относиться к военным амбициям Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ, Скриншот с видео выступления

Слова Путина об усилении армии России следует воспринимать серьезно. Заявления главы Кремля свидетельствуют о фактическом направлении российской экономики на военные рельсы, поэтому Европа должна быть лучше вооруженной за РФ. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Onet.

"Не только агрессивная риторика, но и те решения, которые Путин объявил о повышении самодостаточности России, переводе экономики в режим войны и модернизации вооруженных сил, - все это следует воспринимать крайне серьезно", - сказал Дональд Туск во время пресс-конференции после встреча с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

По словам Туска, Европа должна понять, что "гонка вооружений", которую страна-агрессор навязывает миру, показывает угрозу, к которой следует подготовиться в военной сфере.

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"ЕС должен принять решения, которые сбалансируют военный потенциал России и сделают Европу лучше подготовленной к плохим сценариям", - подчеркнул премьер.

Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения" Солидарность" пишет Википедия.

Заявления российского диктатора Владимира Путина

Напомним, 29 февраля, Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В своей речи он заявил, что якобы Россия не начинала войну на Донбассе. Диктатор утверждал, что его страна готова к переговорам с Вашингтоном по стратегической стабильности, но отметил что переговоры вряд ли возможны "пока США планируют нанести нам стратегическое поражение".

Также кремлевский диктатор в обращении к российскому Федеральному собранию, утверждал, что стратегические ядерные силы России находятся в полной готовности. Он также сообщил о работе над новыми вооружениями, такими как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон", и подчеркнул наличие оружия, которое может поражать цели на территории других стран.

Кроме этого, ГУР владеет списками лиц, которые могут быть задействованы Москвой для распространения русских нарративов и влияния на общественно-политическую обстановку в Украине. Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что контакты с этими лицами часто происходят через посредников, среди которых могут быть общественные и политические деятели, лидеры общественного мнения.

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