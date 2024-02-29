Если пошлете войска в Украину: Путин пригрозил ударом "ядеркой и ракетами" по Западу

Русский диктатор Владимир Путин пригрозил ракетами Западу, если те введут войска в Украину.

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Путин пригрозил странам Запада ракетным ударом / коллаж Главред, фото УНИАН и "Википедия"

Российский диктатор Владимир Путин в который раз решил побряцать ядерным оружием ‒ теперь он, выступая с посланием Федеральному собранию, пригрозил странам Запада ракетным ударом, если те захотят разместить войска в Украине.

"Мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны в предыдущих войнах. Но теперь последствия будут гораздо более трагичны. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Если это случится, то это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия", — заявил Путин.

Таким образом русский диктатор Путин прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона. Тот после завершения конференции по поддержке Украины в Париже допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя и подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

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Также президент РФ сказал, что оккупанты уже применяли в бою ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Также завершаются испытания крылатой ракеты "Буревестник", а комплекс "Сармат" уже поставлен в войска и страна-агрессор РФ скоро его якобы продемонстрирует.

Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Российские угрозы использовать ядерное оружие

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава "Русской Православной церкви" Патриарх Кирилл высказал мнение, что создание ядерного оружия на территории бывшего СССР было частью великого "Божьего Промысла", который позволил России остаться "свободной и независимой".

Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова использовать ее для защиты своего суверенитета, если это будет необходимо.

Слухи о возможном размещение ядерного оружия используются Владимиром Путиным для поддержки своей "имперской" риторики, намекая на то, что если США могут размещать ядерное оружие в Европе, то и Россия может делать то же самое в Беларуси.

Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер 14 февраля заявил, что есть серьезная угроза национальной безопасности США, поскольку Россия строит планы по размещению ядерного оружия в космосе.

После этого советник президента Штатов по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эти сведения, а сам хозяин Белого дома поручил своей администрации провести с Россией соответствующие переговоры.

Журналисты CNN опубликовали материал, в котором заявили, что потенциальный ядерный взрыв в космосе может привести к выведению из строя большого количества американских коммерческих и правительских спутников. Возникнут проблемы с мобильной связью, оплатой счетов и работой Интернета.

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