"Не мы начали эту войну": Путин сделал циничное заявление про Украину

В четверг, 29 февраля, кремлевский диктатор Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию - и обильно выдал в эфир пропагандистские тезисы.

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Путин, послание к Федеральному собранию / коллаж Главред, скриншоты из видео

В четверг, 29 февраля, русский диктатор Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию.

В своей речи он вполне ожидаемо сразу заговорил о войне, которую РФ развязала против Украины. Во-первых, он солгал, что якобы не Россия начала войну на Донбассе. Во-вторых, он заявил, что якобы Западу нужно "сделать с Россией то, что они сделали с Украиной".

Далее он сказал - что, мол, Москва готова к переговорам по стратегической стабильности с Вашингтоном. Но тут же вывернулся - якобы ничего не получится переговоры вряд ли возможны - "пока США планируют нанести нам стратегическое поражение".

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Затем диктатор рассказал, как гордится 10-летием "русской весны" и аннексией РФ украинского Крыма.

"Наша Родина отстаивает суверенитет и безопасность, "СВО" поддержало абсолютное большинство наших граждан. Не мы начали эту войну в Донбассе. Но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм. Решить все задачи СВО. Защищать суверенитет и безопасность наших граждан. В этом случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги совершают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? Они вполне серьезно намерены обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности?Запад пытается вовлечь нас в гонку вооружения. Тем самым повторить трюк 1980-х годов", – не моргнув глазом, сказав Путин.

К слову, незадолго до того кремлевский глашатай Дмитрий Песков отмечал, что в послании будут отражены идеи общественности, которые диктатору граждане высказывали во время его поездок по регионам. Более того, как говорит чиновник, обращение Путина к Федеральному собранию во многом можно считать предвыборной программой.

Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее Владимир Путин цинично назвал войну в Украине "гражданской" и вспомнил о "братских народах". Российский диктатор в очередной раз повторил нарратив о "братских народах" и заявил, что сейчас в Украине идет "гражданская война".

СМИ сообщили о пролете ударных дронов над резиденцией Путина. Украинские силы обороны постоянно работают над улучшением технических возможностей дронов, что позволяет им долетать вглубь России.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее сделал заявление о том, что ситуация внутри России обостряется. Согласно прогнозу Подоляка, страну-агрессора РФ уже в ближайшие месяцы ждет серьезное внутреннее противостояние.

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Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что вероятность распада России действительно стала высокой. Украинцы показали порабощенным РФ народам, что российское государство можно побороть.

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