"Больше хаоса и войн": Сикорский спрогнозировал последствия победы Путина в Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил три шага к безопасному и стабильному миру.

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Радослав Сикорский уверен, что Путина все еще можно остановить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Вторжение России в Украину - это не региональный конфликт, а война с глобальными последствиями. Если оставить Украину без помощи, российский диктатор Владимир Путин поймет, что ему может сойти с рук все, что угодно, и он может начать еще больше войн в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council.

По словам главы польского МИД, Путин может подойти гораздо ближе к границам государств НАТО, угрожая дальнейшими военными вторжениями в Европу.

"Если Запад решит покинуть Украину или сделает традицией невмешательство в ситуацию, Путин и все другие противники в мире поймут, что им может сойти с рук все, что они захотят", - сказал Сикорский. видео дня

"Путин гораздо ближе подступит к границам стран НАТО, угрожая дальнейшими военными вторжениями в Европу, где нашим детям придется воевать с ним. В конце концов, Путин открыто заявил, что российская граница "нигде не заканчивается". Проигрыш ему откроет ворота для большего хаоса, большей нестабильности, больших войн", - добавил он.

Дипломат также предостерег от умиротворения агрессора. Этот вариант может показаться более легким путем, "но на самом деле это тупик".

"Если Америка не сможет объединиться с Европой и дать возможность Украине отбросить Путина назад, я боюсь, что наша семья демократических стран начнет распадаться. Союзники будут искать другие способы обеспечить свою безопасность (…) Некоторые из них нацелятся на самое современное оружие, начав новую ядерную гонку. Прежде всего, я думаю о Дальнем Востоке", — сказал польский дипломат.

Сикорский уверен, что агрессию Кремля все еще можно остановить, поскольку он нападает только тогда, когда уверен, что ему все сойдет рук и отступает перед мощной силой, которую не может победить.

Глава МИД Польши предложил три шага к безопасному и стабильному миру.

"Во-первых, предоставьте украинцам боеприпасы, которые им срочно нужны. Во-вторых, инвестируйте в нашу безопасность, чтобы создать настолько мощный сдерживающий фактор, который затмит Путина и его приближенных. В-третьих, углубляйте и расширяйте наши альянсы, чтобы обеспечить длительный мир с позиции силы", - сказал Сикорский.

Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005—2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скироский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в должности главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", – заявлял глава польского МИД.

Как сообщал Главред, ранее в интервью Der Spiegel Сикорский заявил, что российский диктатор Путин намерен войти в историю как новый Петр Первый. Его победа приведет к уничтожению Украины, Путин использует украинцев в новой войне.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправку западных войск в Украину в будущем нельзя "исключать". Однако участники Парижской конференции не пришли к консенсусу по этому вопросу.

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