"Нападете - получите между ног": бывший польский министр жестко обругал агрессию России

Радослав Сикорский / УНИАН

Бывший руководитель министерства иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский в крайне оскорбительном тоне ответил на мнение главы МИД России Сергея Лаврова по поводу НАТО. Свою реакцию польский дипломат разместил в Twitter.

Сикорский прокомментировал недавний твит посольства России в Великобритании, в котором было изложено мнение главы МИД РФ. Лавров заявил, что "НАТО стал чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза".

Сикорский предельно резко ответил.

"Осознайте, российское посольство, раз и навсегда, на языке, который вы можете понять. Мы не осиротели - вы не были нашим отцом. Скорее, серийным насильником. Вот почему по вам не скучают. А если попробуете еще раз, получите по яйцам", – отметил он.

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Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, Россия на переговоры по вопросам безопасности с НАТО отправит не только представителей внешнеполитических ведомств, но и своих военных.

Помимо этого, Лавров набросился с обвинениями на НАТО, отметив, что "Западу нельзя верить". Также среди его заявлений прозвучало, что "НАТО является геополитическим проектом для освоения территорий после распада СССР". Лавров добавил что Россия никогда не станет членом Североатлантического альянса.