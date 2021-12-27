УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

РФ отправит на переговоры военных: Лавров набросился с обвинениями на НАТО

27 декабря 2021, 13:14
Прослушать новость
Остановить

Глава российского МИД заявил, что РФ никогда не станет членом Североатлантического альянса.

false
Лавров набросился с обвинениями на НАТО / Фото Reuters

Россия на переговоры по вопросам безопасности с НАТО отправит не только представителей внешнеполитических ведомств, но и своих военных.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, пишет российский ТАСС.

Помимо этого, Лавров набросился с обвинениями на НАТО, отметив, что "Западу нельзя верить". Также среди его заявлений прозвучало, что "НАТО является геополитическим проектом для освоения территорий после распада СССР". Лавров добавил что Россия никогда не станет членом Североатлантического альянса.

Глава российского МИД отметил, что Россия не выдвигает ультиматумов относительно проведения этих переговоров. Однако, по его словам, переговоры по вопросам безопасности не могут быть долговременными.

Ранее Лавров заявлял, что Россия и США планируют уже в январе 2022 года провести первые переговоры относительно гарантий безопасности в Европе. Стороны уже согласовали условия дальнейшей дискуссии.

Реклама

В НАТО накануне заявили о созыве переговоров с Россией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил созвать Совет Североатлантический Альянс-Россия 12 января 2022 года. Если заседание состоится, оно станет первым за два с половиной года.

Проекты договоров США и России по безопасности

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало два документа, которые инициировала Москва – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности США, России и НАТО.

В связи с этими проектами документов, Москва требует от Запада гарантий, что НАТО не примет в члены Украину и не будет расширяться на восток. Кроме этого, россияне и американцы не должны использовать территории других государств для нападения друг на друга.

В США отметили, что не собираются вести переговоры с Россией по вопросам европейской безопасности без участия Евросоюза и стран-партнеров. Вашингтон не готов идти на уступки в вопросах, связанных с правом государств вести свою суверенную политику.

Вас также может заинтересовать:

viber
новости России НАТО Сергей Лавров
Сейчас вы просматриваете новость «РФ отправит на переговоры военных: Лавров набросился с обвинениями на НАТО». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Китайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год ТиграКитайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год Тигра Ольга Медынич показала, как сейчас выглядит 87-летняя Алиса ФрейндлихОльга Медынич показала, как сейчас выглядит 87-летняя Алиса Фрейндлих Украинцам светит "налог на огород": кому и когда придется раскошелитьсяУкраинцам светит "налог на огород": кому и когда придется раскошелиться Доллар резко подорожает: украинцам дали мрачный прогноз падения гривныДоллар резко подорожает: украинцам дали мрачный прогноз падения гривны Приметы на 26 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 26 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
13:14

РФ отправит на переговоры военных: Лавров набросился с обвинениями на НАТО

13:00

Гороскоп на завтра 28 декабря 2021: Ракам – исполнение желаний, Весам – потери, Козерогам – большие деньгиВидео

12:49

Голый солист Maneskin Дамиано Давид, прикрыв хозяйство смайликом, поздравил фанатов с Рождеством

12:21

Гороскоп Таро на неделю 27 декабря - 2 января 2022: Львам – важные решения, Ракам – деньги, Козерогам – сожаленияВидео

12:08

Жена Гордона рассказала о планах сделать Верку Сердючку президентом Украины

Реклама
11:52

Праздники в январе 2022: сколько будут отдыхать в Украине

11:51

"Готовьте зонты": синоптик спрогнозировала оттепель в Украине в новогоднюю ночь

11:48

В Украине с 1 января вырастут тарифы на воду: сколько придется платить

11:38

Беременность, новый роман и ценный подарок: гороскоп на январь 2022 года для КозероговВидео

11:30

Лунный гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января: Львам – любовь, Девам – исполнение желаний, Козерогам – долгиВидео

11:19

В Украине с 2022 года будут наказывать за указание пола в вакансиях: что грозит работодателям

11:07

Настя Каменских в прозрачном платье и красных чулках очаровала фанатов дерзким образом

11:02

Признайте вакцину – откроем КПВВ: Арестович рассказал, как РФ шантажирует Украину Спутником VВидео

10:35

Большинство украинцев не хотят эмигрировать - опрос

10:25

Финансовый гороскоп на неделю 26 декабря – 2 января: Львам – финансовое везение, Весам – траты, Скорпионам - кражиВидео

10:17

Генсек ООН призвал все страны мира готовиться к новым пандемиям

10:15

Крымская платформа, дороги и санкции: какими были главные провалы и достижения власти в 2021 году

09:49

Заснятого на камеры убийства оказалось недостаточно: вдова погибшего спасателя решилась на эксгумацию

09:41

Британия эвакуирует своих военных из Украины в случае нападения РФ — Daily Express

09:21

Умер режиссер "Острых предметов" и "Большой маленькой лжи"

Реклама
09:10

Гороскоп на сегодня 27 декабря 2021: Тельцам – сплетни, Львам – опасность аварий, Девам – соблазныВидео

08:34

Коронавирус снизил темп: за сутки менее 2 тысяч новых COVID-случаев и 133 смерти

08:14

Гороскоп на январь 2022 года обещает Скорпионам роковую любовь с первого взглядаВидео

08:13

Дело Порошенко: третий тур выборов начался, и выживет только одинмнение

07:52

Бросили связанным в лесу: под Киевом нашли мертвым главврача санатория в Ровенской областиВидео

07:24

У Байдена пригрозили России "невиданными" санкциями в случае вторжения в Украину

07:10

Залог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знаку

06:47

Погода на сегодня: часть Украины завалит снегом, ударит мороз до -14

06:29

Путин отправил к Лукашенко "тяжеловеса"мнение

06:01

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиакаФото

05:28

Зимы не будет: украинцы узнали "катастрофический" прогноз с экстремальной погодойВидео

05:02

Чтобы в доме всегда водились деньги: что нужно обязательно поставить на стол на Новый год 2022Видео

04:45

Самая вкусная и быстрая закуска из лаваша на Новый год 2022: сырные палочки за 10 минутВидео

03:50

Диетолог озвучила новый способ "сбить" уровень холестерина

03:15

Хлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожанияВидео

02:44

Восстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластике

02:16

Можно ли избежать приступов гипертонии во сне - ответ кардиологов

01:47

В СНБО заявили о возможном нападении РФ с Азовского моряВидео

01:18

Новые цены на водку и шампанское: украинцев предупредили о "накрутке ценников"Видео

00:51

Приметы на 27 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:15

Принесут беду: три личные вещи, которые никогда нельзя отдавать близкимВидео

26 декабря, воскресенье
23:39

Уже иней на окнах: Укрзализныця попала в громкий скандал

23:14

"Нужно присоединить к Чечне": Кадыров оскандалился с заявлением в адрес УкраиныВидео

22:52

Избивал кулаками по голове: в Бердянске посреди дороги подрались два депутатаВидео

22:45

"Если бы ты могла меня слышать, мне было бы легче петь": рецензия на мультфильм "Пой 2"

22:17

Зашквар с откровенным нарядом помощницы: всплыли новые факты о скандальном замглавы МОН

22:05

Снегопад и мороз: погода на Новый год в Украине резко изменитсяВидео

21:35

Воинский учет для женщин: в ВСУ объяснили, кого и когда "заберут в армию"Видео

20:53

Пенсию повысят на 10%: украинцам рассказали, кому ждать ежемесячную надбавкуВидео

20:31

Цель Путина в ходе нынешнего военно-политического обострениямнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять