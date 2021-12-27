РФ отправит на переговоры военных: Лавров набросился с обвинениями на НАТО

Лавров набросился с обвинениями на НАТО / Фото Reuters

Россия на переговоры по вопросам безопасности с НАТО отправит не только представителей внешнеполитических ведомств, но и своих военных.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, пишет российский ТАСС.

Помимо этого, Лавров набросился с обвинениями на НАТО, отметив, что "Западу нельзя верить". Также среди его заявлений прозвучало, что "НАТО является геополитическим проектом для освоения территорий после распада СССР". Лавров добавил что Россия никогда не станет членом Североатлантического альянса.

Глава российского МИД отметил, что Россия не выдвигает ультиматумов относительно проведения этих переговоров. Однако, по его словам, переговоры по вопросам безопасности не могут быть долговременными.

Ранее Лавров заявлял, что Россия и США планируют уже в январе 2022 года провести первые переговоры относительно гарантий безопасности в Европе. Стороны уже согласовали условия дальнейшей дискуссии.

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В НАТО накануне заявили о созыве переговоров с Россией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил созвать Совет Североатлантический Альянс-Россия 12 января 2022 года. Если заседание состоится, оно станет первым за два с половиной года.

Проекты договоров США и России по безопасности

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало два документа, которые инициировала Москва – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности США, России и НАТО.

В связи с этими проектами документов, Москва требует от Запада гарантий, что НАТО не примет в члены Украину и не будет расширяться на восток. Кроме этого, россияне и американцы не должны использовать территории других государств для нападения друг на друга.

В США отметили, что не собираются вести переговоры с Россией по вопросам европейской безопасности без участия Евросоюза и стран-партнеров. Вашингтон не готов идти на уступки в вопросах, связанных с правом государств вести свою суверенную политику.

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