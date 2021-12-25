Удар ВВС, ракетами и артиллерией: в США раскрыли худший сценарий нападения РФ на Украину

В США оценили силу ВВС ВСУ / УНИАН

В случае планируемого наступления на Украину Россия может активно использовать тактические ракетные комплексы и артиллерию, основными целями для которых станут, в частности, аэродромы с боевыми самолетами ВВС Украины.

Как пишет американское издание The Drive, Киев может передислоцировать собственные истребители в западную часть страны, и попробовать сдерживать наступление Москвы с восточного направления оставшимися у Киева советскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

"В конечном счете, Украина обладает относительно небольшими военными силами, и у нее очень мало реальных средств для нанесения ответных ударов по объектам российской авиации вблизи границы", — говорится в публикации.

Отмечается, что одной из стратегий для Украины может быть "отказ от воздушного суверенитета над раздираемой войной восточной частью страны и укрепление ее западной части, особенно вокруг Киева, в рамках подготовки к тому, что может оказаться долгим и тяжелым конфликтом".

В публикации утверждается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России располагают примерно 1500 боевыми самолетами, тогда как в Украине их насчитывается примерно 200, большая часть из которых произведена во времена СССР.

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/ thedrive.com

РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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