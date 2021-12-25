Удар ВВС, ракетами и артиллерией: в США раскрыли худший сценарий нападения РФ на Украину

РФ может использовать тактические ракетные комплексы и артиллерию, основными целями для которых станут аэродромы.
В случае планируемого наступления на Украину Россия может активно использовать тактические ракетные комплексы и артиллерию, основными целями для которых станут, в частности, аэродромы с боевыми самолетами ВВС Украины.
Как пишет американское издание The Drive, Киев может передислоцировать собственные истребители в западную часть страны, и попробовать сдерживать наступление Москвы с восточного направления оставшимися у Киева советскими системами противовоздушной обороны (ПВО).
"В конечном счете, Украина обладает относительно небольшими военными силами, и у нее очень мало реальных средств для нанесения ответных ударов по объектам российской авиации вблизи границы", — говорится в публикации.
Отмечается, что одной из стратегий для Украины может быть "отказ от воздушного суверенитета над раздираемой войной восточной частью страны и укрепление ее западной части, особенно вокруг Киева, в рамках подготовки к тому, что может оказаться долгим и тяжелым конфликтом".
В публикации утверждается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России располагают примерно 1500 боевыми самолетами, тогда как в Украине их насчитывается примерно 200, большая часть из которых произведена во времена СССР.
РФ стягивает войска на границу Украины
Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.
Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.
Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.
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