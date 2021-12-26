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Угроза вторжения войск Путина в Украину: в НАТО заявили о проведении срочных переговоров с Россией

26 декабря 2021, 16:44

Если заседание все же состоится, оно станет первым за два с половиной года.

НАТО
НАТО / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил созвать Совет Североатлантический альянс-Россия 12 января 2022 года.

Об этом сообщается на сайте НАТО, однако Москва еще не дала окончательный ответ, но с ней ведутся переговоры насчет сроков и формата встречи.

В МИД России в то же время подтвердили, что такое предложение было получено и они "открыты к диалогу".

"Мы подтверждаем готовность к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности России, исключающих дальнейшее расширение альянса на восток и размещение ударных систем вооружений в непосредственной близости от российских границ", – заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Совет НАТО-Россия

Вместе с тем, по словам Александра Грушко, заместителя главы министерства, состав российской делегации для встречи с представителями НАТО сейчас прорабатывается.

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Для РФ важно, чтобы в нее вошли высокопоставленные военные, так как "речь идет о вопросах военной безопасности".

Если заседание все же состоится, оно станет первым за два с половиной года.

По данным СМИ, на этой встрече могут поднять тему концентрации российских войск вблизи Украины, а также требований РФ насчет нерасширения НАТО на восток.

Требования России к НАТО

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс. Позже стало известно, что они рассчитывают получить его уже в январе.

Обсуждение Украины

В Альянсе пояснили, что планируют обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение. В частности, проведут ежегодную встречу с украинскими, а также грузинскими коллегами. С ними будут общаться о ситуации в безопасности в странах и о текущем прогрессе в реформах, касающихся обороны.

Другие темы заседания:

  • миссия Североатлантического альянса в Ираке;
  • миссия вооруженных сил в Косово;
  • анализ ситуации в Афганистане;
  • Capstone – концепция боевых действий НАТО.

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НАТО Йенс Столтенберг Россия
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