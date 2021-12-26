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Россия и НАТО обсудят "гарантии безопасности" 12 января – СМИ

26 декабря 2021, 09:49

Столтенберг принял решение организовать заседание Совета Россия-НАТО.

Столтенберг
Россия и НАТО обсудят "гарантии безопасности" 12 января – СМИ / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил провести заседание Совета Россия-НАТО 12 января 2022 года.

Такую информацию обнародовало турецкое государственное информационное агентство Anadolu со ссылкой на неназванного источника в НАТО.

О темах совещания не сообщалось. Однако, как свидетельствуют заявления из России, очевидно будет идти речь о "гарантиях безопасности", которые практически в форме ультиматума выдвинула Россия.

Отмечается, что в этот же день в Брюсселе состоится заседание руководителей генеральных штабов стран НАТО.

Относительно повестки дня и позиции Кремля источник агентства сказал только такое: "Мы контактируем с Россией по этому поводу".

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Заметим, в пятницу, 24 декабря, министерство иностранных дел России сообщило, что получило от НАТО предложения по поводу такого совещания – на уровне послов.

Напомним, российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены вести переговоры с РФ по вопросам европейской безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров. Американцы не готовы идти на уступки в вопросе, который связан с ограничением суверенных государств права самостоятельно определять свое будущее.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что Альянс больше не будет расширяться.

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