Вступление Украины в НАТО и защита Альянса от нападения врага: Столтенберг назвал Киеву условия

Украина пока не готова к вступлению в НАТО - Столтенберг / BBC

Украина пока не входит в НАТО, поэтому 5-я статья Вашингтонского договора, согласно которому нападения на страну Североатлантического альянса является атакой на весь коллективный блок безопасности Запада, на Киев не распространяется. Для вступления в Альянс государство должно отвечать ряду требований. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

В эфире программы Axios on HBO он рассказал о том, что Вашингтонский договор, предполагающий защиту Альянса от нападения других государств, не относится к Украине, так как она не входит в НАТО. Для того, чтобы Киев вступил в блок безопасности Запада, следует выполнить определенные требования.Читайте такжеВойска у границ Украины и мигранты в Польше: в Британии призвали НАТО быть готовым к войне с Россией

"Чтобы быть членом НАТО нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией", - сказал Столтенберг, уточнив, что Альянс укрепляет партнерство и тесное сотрудничество с украинским государством.

Также он подчеркнул, что для интеграции Украины в Североатлантический альянс должен сложиться консенсус 30 стран, которые входят в блок. Однако на данный момент такого согласия нет.

Сотрудничество Украины и НАТО

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее заявлял, что военные НАТО уже присутствуют на территории Украины в рамках проведения совместных учебных миссий. Такая ситуация произошла из-за оккупации Россией украинской автономной республики Крым и отдельных районов Донбасса.

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Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что в Украине якобы создаются "учебно-тренировочные лагеря", которые в реальности, дескать, являются "базами НАТО". В связи с этим Лукашенко договорился с главой Кремля Путиным о перечне совместных действий для того, чтобы не допустить появления иностранных военных подразделений у границ белорусского и российских государств.

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что совместные учения России и Беларуси являются ответом на, дескать, "размещение войск НАТО в Украине". По его словам, расширение инфраструктуры Альянса в Украине станет для Москвы "пересечением красных линий".

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина будет принимать самостоятельное решение по НАТО на своей территории, а "красные линии Кремля" распространяются исключительно на Россию.

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