Дорога в НАТО и возврат территорий: в США объявили о мощной поддержке Украины

США поддерживают стремление Украины по интеграции в НАТО / УНИАН

Соединенные Штаты Америки рассматривают сотрудничество с Украиной в качестве краеугольного камня безопасности, демократии и прав человека в регионе. Вашингтон остается мощным союзником Киева в вопросах интеграции государства в Североатлантический альянс, восстановления суверенитета и территориальной целостности государства и построения успешной демократической Украины. Об этом заявили в американском посольстве.

Как сообщает пресс-служба посольства США в социальной сети Facebook, помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид провела встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. По итогам переговоров она сделала заявление о важности американо-украинского партнерства.Читайте такжеЗеленский встретился с Байденом: детали разговора президентов Украины и США

"Стратегическое партнерство США и Украины является краеугольным камнем безопасности, демократии и прав человека в регионе", - сказала Донфрид.

Также она подчеркнула, что Штаты продолжают непоколебимо поддерживать территориальную целостность и суверенитет украинского государства в условиях российской агрессии. США продолжают оставаться мощным партнером Украины в усилиях, направленных на интеграцию в Североатлантический альянс, восстановление международно признанных границ и построение демократической и успешной Украины.

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Поддержка Украины со стороны США

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 10 сентября сказала о том, что Штаты готовы участвовать в переговорах по Донбассу. Причем как в нормандском, так и в других форматах. Вашингтон готов подключиться к диалогу тогда, когда увидит реальную возможность разрешения конфликта России и Украины.

После визита Нуланд в Москву в США заявили, что американское государство поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. В Вашингтоне не подтвердили заявление замглавы АП РФ Дмитрия Козака о том, что Нуланд, дескать, согласна с тезисами Кремля об "особом статусе" и "автономии" Донбасса.

Посол Украины в США Оксана Маркарова говорила, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном по вопросу участия американцев в нормандском формате или минском процессе. Украинское государство заинтересовано к подключению Штатов к переговорам в любом формате.

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