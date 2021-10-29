В США требуют снять ограничения на поставки летального оружия в Украину

Украина не так давно получила от США третью партию военной помощи / Фото: Reuters

В США призывают союзников и партнеров снять ограничения для вооруженной поддержки Украины. С таким заявлением выступила помощник министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

Она напомнила, что Соединенные Штаты передали Украине, а также Грузии новейшие противотанковые системы Javelin, что стало ярким примером того, как США обеспечивают летальную помощь, пишет "РБК Украина".

"Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть - это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений. Но многие союзники до сих пор сохраняют ограничения - некоторые из них касаются программ оборонной помощи, однако есть и касающиеся продаж летальных вооружений", - сказала Купер.

Читайте такжеСША предоставят Украине военную помощь из-за российской угрозы - СМИВ то же время она подчеркнула, что Украина продолжает находиться в фокусе внимания США и напомнила о важности реформ в оборонной и других сферах в Украине и акцентировала, что США поддерживают их проведение.

Военная помощь США Украине

Договоренность о поставках дополнительной помощи на 60 млн долларов была достигнута 20 сентября во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

"В Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на 60 млн долларов от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее", - сообщило министерство обороны страны в своем Twitter вечером в пятницу, 22 октября.