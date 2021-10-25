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Ракетные системы Украины и мощная помощь Британии: в РФ разразились заявлением о "красных линиях"

25 октября 2021, 15:13
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В Москве допускают поставки Британией ракет Украине, но не верят в создание украинских ракетных систем.

Британия
Британия может поставлять Украине ракеты на фоне обострения российско-британских отношений - дипломат из РФ / Фото: Reuters

Россия намерена следить за созданием Киевом ракетных систем, однако считает, что такие планы украинского государства, дескать, не приведут к успеху. При этом Москва не исключает поставок ракет Украине со стороны Великобритании.

Как сообщает ТАСС, в российским министерстве иностранных дел сказали о том, что Россия должна отслеживать попытки Киева по созданию ракетных систем. Однако россияне считают такие шаги, дескать, обреченными на неудачу.

"Попытки создания Украиной ракетных систем нужно отслеживать, но, скорее всего, они обернутся неудачей", - отмечается в заявлении.

Помимо этого, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сказал, что российская сторона не исключает возможные поставки Великобританией ракет Украине. Такой сценарий, по его мнению, возможен на фоне обострения отношений Москвы и Лондона.

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"Мы читали эту информацию. В конкретных условиях, когда хотели бы насолить, особенно англичане, нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии. Англичане не хуже других понимают это. Мы понимаем, и они понимают", - подчеркнул Гаврилов.Читайте такжеКонтрудар из-за ядерного оружия в Крыму: Украина готова разместить силы ПВО США на своей территории

Ранее британская газета The Times опубликовала статью, в которой говорится о том, что Великобритания ведет переговоры с Украиной по вопросам продажи оружия. Речь о ракетах для украинских самолетов и патрульных катерах. Также в материале говорилось о диалоге сторон о продаже Киеву морских ракет класса земля-земля MBDA UK, которые одновременно могут поражать множество целей. Украина планиурет разместить такие ракеты на судах Военно-морских сил.

Напомним, советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал о том, что Украина теперь не исключает сценария, при котором Киев направит ракеты на Москву. Причиной таких настроений является российская агрессия и оккупация территорий.

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