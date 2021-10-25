Лучший выход – вывод войск с Крыма и Донбасса: у Зеленского пригрозили Путину ракетами на Москву

Украина может направить свои ракеты на Москву из-за агрессивной политики Кремля в отношении Киева - Арестович / УНИАН

Формально Украина пока не вступила в Североатлантический альянс, однако военные блока действительно присутствуют на территории государства. Путь Киева в НАТО продиктован агрессией России и оккупацией Крыма с Донбассом. Лучшим вариантом для российских властей станет вывод войск с захваченных украинских территорий. В будущем не исключен сценарий, при котором ракеты Украины будут направлены на Москву. Об этом заявил советник главы Офиса президента, спикер делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Дом он рассказал о том, что укрепление сотрудничества Украины с НАТО – это вина Кремля. Согласно его заявлению, хотя Киев формально и не вступил в Североатлантический альянс, на территории страны действительно находятся военные коллективного блока безопасности Запада. Стороны проводят совместные военные учения.

НАТО уже в Украине

"Действительно, военнослужащие сил НАТО находятся на территории Украины в рамках учебных миссий. Мы проводим совместные учения. Только на этот год их запланировано 25. И НАТО давно присутствует на территории Украины", - отметил Арестович.

По словам чиновника, такая ситуация стала возможной из-за того, что Россия в 2014 году оккупировала Крым и Донбасс, после чего продолжает свою агрессию. Теперь в стране нет споров, нужно интегрироваться в Альянс, или нет.Читайте также"Помешать сближению Украины с НАТО – невозможно": у Путина приняли курс Киева на Запад

"Внутри Украины была длительная дискуссия — надо нам вступать в НАТО, или нет, с учетом того, что до 2014 года не было военной опасности. И своими действиями Кремль убрал эту дискуссию и получил то самое приближение НАТО к границам России, которого они так боятся. Теперь "злого НАТО" в Украине очень много…Но Кремль же не понимает еще самого главного. Что как только Украина вступит в НАТО, каждый украинский солдат станет солдатом НАТО. А это совсем другая история", - рассказал он.

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Возвращение Крыма и Донбасса Украине – лучший вариант для РФ

Как утверждает советник руководителя Офиса президента, лучший вариант для России в данной ситуации – это мирное разрешение российско-украинского конфликта с последующим выводом войск из Крыма и Донбасса, а также выплатой Украине компенсации за оккупацию ее территорий. При таком сценарии государства получат основания для возможного восстановления отношений, причем можно будет даже обсудить вопрос проблемы интеграции Киева в Альянс.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

"И вот тогда возникнет основание для восстановления нормальных отношений. И, возможно, можно будет всерьез обсудить вопросы угроз своей безопасности, которые Российская Федерация видит в возможном вступлении Украины в НАТО. Тогда мы можем говорить, как нормальные страны. Сейчас мы не можем говорить, как нормальные страны, потому что мы — военные противники. И к такой ситуации привела именно Россия", - отметил Арестович.

Ракеты Украины могут быть направлены на Москву

Также он прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который ранее заявил об опасениях, что под видом учебных центров в Украине могут появиться базы Североатлантического альянса с ракетами, направленными на Москву. Спикер украинской делегации в ТКГ полагает, что в Кремле могут "доиграться" до того, что на Москву будут направлены ракеты Украины, поскольку Киев продолжает работать над ракетной программой. Такие действия могут стать ответом украинского государства на агрессивную политику российских властей.Читайте также"Мы должны готовиться": Лукашенко разместит на границе с Украиной российские ракеты

"Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены", - подчеркнул Алексей Арестович.

Партнерство Украины и НАТО

В конце сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что Минск обеспокоен созданием в Украине "учебно-тренировочных лагерей", которые, по его мнению, на самом деле являются "базами НАТО". Лукашенко уже договорился с Путиным о координации совместных действий, чтобы не допустить появления иностранных войск на границах белорусского и российского государств.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия ответила на "размещение войск НАТО в Украине" совместными военными учениями с Беларусью. При этом возможное появление войск Альянса на территории украинского государства будет воспринято в Кремле как "пересечение красных линий".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев самостоятельно будет решать, каким образом укреплять безопасность собственного государства. По его словам, "красные линии" Москвы ограничиваются исключительно территорией РФ.