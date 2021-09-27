Кулеба резко ответил Путину на слова о пересечении "красных линий" из-за прихода НАТО / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил президенту России Владимиру Путину на слова о пересечении "красных линий" из-за прихода НАТО на украинскую территории. Говорит, что Украина сама разберется, что ей делать.

На своей Twitter-странице глава МИД Украины отметил, что "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ.

"С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", - заявил Кулеба.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сближение Украины с Североатлантическим альянсом (НАТО).

"Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил", - сказал Песков.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов жестко критиковал Германию и Францию из-за ситуации с интеграцией Украины в НАТО. По его словам, французское и немецкое государство отказали Киеву во вступлении в Альянс в 2008 году, вследствие чего спустя несколько лет произошел российско-украинский конфликт. Тогда, по его словам, Берлин и Париж "не хотели злить Россию".

Читайте также"Украина – это новый фронт": Лукашенко вместе с Путиным разразился угрозой Киеву из-за НАТОКроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что Украина воплощает стандарты НАТО и уже готова к вступлению. "То есть мы полностью уже фактически разработали эти стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему личному мнению, политическое решение. Мы уже готовы. Можем так сказать", - заявил главнокомандующий ВСУ.