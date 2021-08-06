"Нельзя злить Россию": Данилов резко разнес ФРГ и Францию, обвинив их в срыве планов Украины по НАТО

Германия и Франция в последний момент заблокировали предоставление Украине ПДЧ в НАТО - Данилов / УНИАН

Германия и Франция в 2008 году выступили с отказом предоставить Украине План действий по членству в Североатлантическом альянсе, вследствие чего РФ совершила военную агрессию в отношении украинского государства. Если бы Киев получил ПДЧ в НАТО, то сегодня могла быть совершенно другая ситуация. Именно эти два государства говорили, что "нельзя злить Россию" и в последние дни срывали вопрос по перспективам евроатлантической интеграции Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью НВ он сказал о том, что непредоставление Украине и Грузии ПДЧ в 2008 году привело к российской агрессии. Если бы Киеву предоставили план по вступлению в Североатлантический альянс, этого могло не быть, так как ПДЧ предполагает уже больше обязательств.

"Я никогда напрямую ничего не связывал, я сказал о том, что в 2008 году Германия и Франция отказались поддержать предложение о предоставлении Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, а сегодня мы имеем последствия этого в Грузии и в Украине, потому что, если бы мы имели ПДЧ, может, у нас была бы другая ситуация. Потому что план действий по членству в НАТО — это уже гораздо больше обязательств", - отметил Данилов.

Также он уточнил, что его заявления – это "констатация фактов", конкретного происходивших 13 лет назад событий. По его словам, в последние дни Париж и Берлин заблокировали предоставление ПДЧ Украине и призывали "не злить Россию".

"Я хорошо знаком с этими вопросами, каким образом они готовились и в последние день-два все ломалось, скажем так. Именно эти страны (Франция и Германия) объясняли, что нельзя злить Россию. Ну так подождите, а мы? После 2010 года, после 2013 года и того, что мы сегодня имеем, — это все последствия нежелания злить Россию", - добавил Данилов.

Читайте такжеДорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку КиеваПри этом он подчеркнул, что на подписанный Украиной Будапештский меморандум в 1994 году "никто сегодня не обращает внимания". При этом в начале 1990-х годов все этим проблемы должны были решаться совершенно по-другому.

Напомним, 14 июня по итогам саммита НАТО в блоке заявили, что Украина вступит в Североатлантический альянс на базе предоставления ПДЧ. Однако когда конкретно это произойдет, в организации не уточнили.

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