Зеленский поставил Байдена перед выбором и призвал США сделать заявление об интеграции Украины в НАТО

Кремль затягивает встречу с Путиным - Зеленский / president.gov.ua

Президент США Джо Байден должен четко ответить на вопрос о том, будет ли предоставлен Украина План действий по членству в НАТО. При этом американцы должны предоставить Киеву новую экономическую помощь. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

В совместном интервью информагентствам Reuters, Associated Press и Agence France-Presse в четверг, 14 июля, Зеленский сказал, что США следует конкретно объяснить ситуацию с предоставлением ПДЧ в НАТО для Украины. Помимо этого, Вашингтон должен предоставить новую экономическую помощь Киеву.Читайте такжеУкраина резко обратилась к НАТО и объявила о смене планов по сотрудничеству с Альянсом

Кроме того, по его словам, на данный момент Москва затягивает встречу с Путиным без всяких на то причин. При этом существенная часть российских войск, которые ранее были стянуты в приграничные с Украиной территории, выведены не были.

Интеграция Украины в НАТО

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква утверждал, что несмотря на отсутствие Украины на саммите НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, украинской власти пообещали, что на мероприятии будет рассмотрен вопрос предоставления Киеву ПДЧ в Североатлантическом альянсе.

В НАТО заявляли, что блок безопасности видит Украину и Грузию в Альянсе. Но это произойдет только тогда, когда наступит время.

7 июня в Североатлантическом альянсе сказали, что Украине и Грузии не предоставят ПДЧ в НАТО на саммите в Брюсселе. На данный момент среди стран-участниц Альянса нет консенсуса по этому вопросу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на саммите государства обсудят сотрудничество с Украиной и Грузией, а также рассмотрят вопросы, связанные с угрозами России и Китая.