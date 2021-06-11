Украина и Грузия – на повестке дня: в НАТО объявили о планах на саммит в Брюсселе

На саммите НАТО страны обсудят поддержку Украины и Грузии / ВВС

Лидеры стран-участниц НАТО на саммите в Брюсселе, который пройдет 14 июня, намерены обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией. Кроме того, на повестке дня также проблемы противодействия блока безопасности России и Китаю. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

В ходе своего брифинга он рассказал о том, что на саммите Североатлантического альянса страны намерены обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией, а также опасное поведение России и усиление влияния КНР.

"Мы обсудим влияние на нашу безопасность подъема Китая и агрессивного поведения России, а также поддержку наших партнеров - Украины и Грузии", - сказал Столтенберг.

Также он добавил, что лидеры государств Альянса намерены объявить о запуске центра новых технологий и рассказать об усилении расходов с целью обеспечения безопасности блока.Читайте такжеУ Зеленского объявили о выполнении задач и потребовали предоставления ПДЧ в НАТО

Кроме того, на саммите 14 июня Североатлантический альянс планирует обсудить программы в сфере кибернетики, космической обороны, и утвердить план действий по предотвращению сексуального насилия в ходе конфликтов.

Украина на саммите НАТО в Брюсселе

Президент Польши Анджей Дуда 3 мая в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским сделал заявление о том, что на саммите Североатлантического альянса, который пройдет 14 июня, страны намерены обсудить "дорожную карту" по присоединению Украины к НАТО. При этом политик уточнил, что Киеву следует выполнить ряд требований, чтобы успешно интегрироваться в НАТО.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявлял о том, что Украина не примет участия в саммите Североатлантического альянса. Однако украинские власти заверили в обсуждении темы предоставления Киеву ПДЧ в НАТО.

В Альянсе, в свою очередь, подчеркнули, что руководство блока безопасности Запада видит Украину и Грузию в НАТО. Однако это произойдет только тогда, когда наступит нужное время.