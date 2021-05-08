Вопрос ПДЧ Украины в НАТО: у Зеленского раскрыли планы на саммит Альянса

В НАТО могут пересмотреть планы по организации саммита в июне в пользу Украины - Офис президента / УНИАН

Украину не пригласили на саммит НАТО 14 июня, в рамках которого страны Альянса должны обсудить возможность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в коллективном блоке безопасности. В Офисе президента надеются, что руководство Альянса пересмотрит свое решение по вопросу состава участников саммита. При этом Киев получил гарантии, что тема Украины будет обсуждаться в ходе встречи. Об этом заявил замглавы ОП Игорь Жовква.

В комментарии Укринформу он прокомментировал сведения, согласно которым Украина не получила приглашение на саммит НАТО в июне, где должны обсуждаться вопросы предоставления Киеву плана по присоединению к Североатлантическому альянсу. Чиновник подтвердил, что на уровне Альянса приняли решение об участии в саммите только тех государств, которые состоят в НАТО.

"Будет корректным говорить, что в Альянсе было принято решение о проведении 14 июня заседания Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса", - сказал Жовква.

По его словам, уже были прецеденты, когда блок безопасности проводил саммиты без участия стран-партнеров, к которым относится и Украина. В ОП не исключают сценария изменения планов НАТО по вопросам проведения саммита.

"Мы не исключаем, что принятое позавчера в штаб-квартире НАТО решение может быть не окончательным - за время, оставшееся до саммита, союзники имеют возможность его пересмотреть", - добавил чиновник.Читайте такжеВ США сделали важное заявление о вступлении Украины в НАТО

Он объяснил, что для Украины главное, чтобы на саммите Альянса 14 июня обсуждались перспективы присоединения государства к НАТО. Такие гарантии Киеву предоставлены.

"Здесь мы можем быть уверенными, что тема Украины будет обязательно обсуждена. В этом нас заверяли все наши ближайшие партнеры-члены НАТО - и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса", - подчеркнул Игорь Жовква.

Интеграция Украины в НАТО