Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО

во Франции подтвердили право Украины на ПДЧ в НАТО / УНИАН

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что вопрос предоставления Украине плана действий по членству в НАТО будет рассматриваться на саммите Альянса в июне 2021 года.

"Этот вопрос имеет абсолютно легитимный характер и, я думаю, он будет рассматриваться на саммите НАТО в июне. Но решение относится к компетенции Альянса в целом и будет приниматься именно в таком формате", — сказал де Понсен, передает Укринформ.

В то же время, по его мнению, вопросы продвижения к перспективе предоставления Украине ПДЧ пока "не имеет необходимости срочности".

"Задачей Украины на сегодня является выполнение программы партнерства расширенных возможностей НАТО, к которому она присоединилась летом прошлого года", — считает посол Франции.

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