Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО

Вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО будет рассматриваться на саммите Альянса.
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что вопрос предоставления Украине плана действий по членству в НАТО будет рассматриваться на саммите Альянса в июне 2021 года.
"Этот вопрос имеет абсолютно легитимный характер и, я думаю, он будет рассматриваться на саммите НАТО в июне. Но решение относится к компетенции Альянса в целом и будет приниматься именно в таком формате", — сказал де Понсен, передает Укринформ.
В то же время, по его мнению, вопросы продвижения к перспективе предоставления Украине ПДЧ пока "не имеет необходимости срочности".
"Задачей Украины на сегодня является выполнение программы партнерства расширенных возможностей НАТО, к которому она присоединилась летом прошлого года", — считает посол Франции.
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Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
- Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.