В Польше рассказали, как Россия пытается заблокировать ПДЧ в НАТО для Украины

В Польше заявили, что Россия использует войска с политической целью, чтобы оказывать давление на Украину.
Председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский рассказал, что Россия пытается помешать предоставлению Украине плана действий по членству в НАТО, в том числе и с помощью стягивания войск к границе Украины.
"Украина пытается получить на ближайшем саммите НАТО План действий по членству… Сейчас Россия пытается остановить процесс открытия дверей для Украины в НАТО", — подчеркнул Щерский.
Он отметил, что похожая ситуация была в 2008 году, когда Грузия и Украина пытались получить ПДЧ и в связи с этой ситуацией тогда резко выросло напряжение на линии Россия-Грузия.
По его убеждению, сейчас Россия "использует войска с политической целью, чтобы оказывать давление на Украину".
Щерский отметил, что такая ситуация "очень легко может выйти из-под контроля".
"Эскалация в российско-украинском конфликте повышает ставки в игре на линии НАТО-Россия и США-Россия", - отметили в Польше.
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В то же время Щерский заверил, что Польша сейчас может считать себя безопасной, поскольку Варшава имеет союзнические гарантии о коллективной обороне, а подразделения стран НАТО дислоцируются на территории страны.
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Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
- Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.