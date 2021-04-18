В Польше рассказали, как Россия пытается заблокировать ПДЧ в НАТО для Украины

План действий по членству в НАТО / УНИАН

Председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский рассказал, что Россия пытается помешать предоставлению Украине плана действий по членству в НАТО, в том числе и с помощью стягивания войск к границе Украины.

"Украина пытается получить на ближайшем саммите НАТО План действий по членству… Сейчас Россия пытается остановить процесс открытия дверей для Украины в НАТО", — подчеркнул Щерский.

Он отметил, что похожая ситуация была в 2008 году, когда Грузия и Украина пытались получить ПДЧ и в связи с этой ситуацией тогда резко выросло напряжение на линии Россия-Грузия.

По его убеждению, сейчас Россия "использует войска с политической целью, чтобы оказывать давление на Украину".

Щерский отметил, что такая ситуация "очень легко может выйти из-под контроля".

"Эскалация в российско-украинском конфликте повышает ставки в игре на линии НАТО-Россия и США-Россия", - отметили в Польше.

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В то же время Щерский заверил, что Польша сейчас может считать себя безопасной, поскольку Варшава имеет союзнические гарантии о коллективной обороне, а подразделения стран НАТО дислоцируются на территории страны.

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