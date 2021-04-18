В Латвии пояснили, примут ли Украину в НАТО с оккупированным Крымом

Членство Украины в НАТО / УНИАН

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина может стать членом НАТО с оккупированными Донбассом и Крымом, поскольку речь не идет о территориальном споре.

Он отмечает, что мировое сообщество признает целостность Украины в ее международно признанных границах.

"Возвращаясь к 1995 году, НАТО выпустило Исследование по вопросам расширения (Study on NATO Enlargement). Многие люди забыли, что например Латвия до 2007 года имела нерешенный пограничный вопрос с Россией. В 1945 году Россия забрала часть нашей территории и заявила, что это часть РСФСР", - отмечает Эдгарс Ринкевичс в интервью ТСН.

Он также напомнил, что Эстония также имела похожую ситуацию с частью их территории.

"Когда мы начали присоединение к НАТО и ЕС, обе организации сказали, что они могут принять исключительно членов без территориальных споров. Мы и наши эстонские друзья подписали договор о границе, который ратифицировали парламенты Латвии и России. Договор Эстонии все еще в процессе ратификации", – рассказал министр.

Он считает, что у Грузии и Украины, которые идут в НАТО, иная ситуация, потому что Южная Осетия, Абхазия, Крым оккупированы вооруженными силами РФ.

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"Южная Осетия и Абхазия декларировали так называемую "независимость". Никто, кроме России и еще пожалуй нескольких стран, этого не признали. Крым – это немного другая история. Мы признаем Украину в ее международно признанных границах, что означает, что мы признаем Крым частью Украины. Поэтому мы думаем, что нет никакого территориального спора между Украиной и Россией, или между Грузией и Россией", – пояснил Ринкевичс.

Глава МИД Латвии указал, что наличие оккупированных территорий будет использовано российской пропагандой и дипломатией, когда вопрос членства Украины в Альянсе будет ближе.

"И это также станет предметом консультаций Украины с НАТО", – сказал он.

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