В Латвии пояснили, примут ли Украину в НАТО с оккупированным Крымом

По словам главы МИД Латвии, в НАТО не должны рассматривать оккупацию Крыма и войну на Донбассе, как препятствие для вступления.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина может стать членом НАТО с оккупированными Донбассом и Крымом, поскольку речь не идет о территориальном споре.
Он отмечает, что мировое сообщество признает целостность Украины в ее международно признанных границах.
"Возвращаясь к 1995 году, НАТО выпустило Исследование по вопросам расширения (Study on NATO Enlargement). Многие люди забыли, что например Латвия до 2007 года имела нерешенный пограничный вопрос с Россией. В 1945 году Россия забрала часть нашей территории и заявила, что это часть РСФСР", - отмечает Эдгарс Ринкевичс в интервью ТСН.
Он также напомнил, что Эстония также имела похожую ситуацию с частью их территории.
"Когда мы начали присоединение к НАТО и ЕС, обе организации сказали, что они могут принять исключительно членов без территориальных споров. Мы и наши эстонские друзья подписали договор о границе, который ратифицировали парламенты Латвии и России. Договор Эстонии все еще в процессе ратификации", – рассказал министр.
Он считает, что у Грузии и Украины, которые идут в НАТО, иная ситуация, потому что Южная Осетия, Абхазия, Крым оккупированы вооруженными силами РФ.
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"Южная Осетия и Абхазия декларировали так называемую "независимость". Никто, кроме России и еще пожалуй нескольких стран, этого не признали. Крым – это немного другая история. Мы признаем Украину в ее международно признанных границах, что означает, что мы признаем Крым частью Украины. Поэтому мы думаем, что нет никакого территориального спора между Украиной и Россией, или между Грузией и Россией", – пояснил Ринкевичс.
Глава МИД Латвии указал, что наличие оккупированных территорий будет использовано российской пропагандой и дипломатией, когда вопрос членства Украины в Альянсе будет ближе.
"И это также станет предметом консультаций Украины с НАТО", – сказал он.
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Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
- Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.