В Госдепе ответили на стремления Зеленского о вступлении Украины в НАТО

По словам Нед Прайса, США постоянно на связи с НАТО и Киевом из-за обострения на Донбассе.
Представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что высшие должностные лица администрации президента США находятся в контакте с коллегами по НАТО и Украиной из-за эскалации конфликта на Донбассе.
Прайс также еще раз напомнил, что Вашингтон поддерживает своего партнера – Киев.
"Несколько наиболее высокопоставленных членов администрации говорили с партнерами по НАТО. Начиная с президента США, госсекретарь, советник по нацбезопасности, министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов и другие находятся в тесном контакте со своими украинскими коллегами", – заявил Прайс на брифинге 6 апреля.
Также, по словам представителя Госдепа, его страна добивается того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для новых стран.
"Вашингтон поддерживает Киев с необходимыми для того реформами", – сказал он.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби призвал Россию прекратить провокации в отношении Украины.
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Вступление Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что путь к завершению конфликта на Донбассе лежит через вступление Украины в Североатлантический альянс.
- 6 марта 2020 года в Офисе президента заявили, что Украина хочет получить четкий сигнал от США о членстве страны в НАТО.
- В декабре прошлого года заместитель министра иностранных дел Украина Эмине Джепарова заявила, что Киев рассчитывает присоединиться к НАТО уже в 2030 году.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем интервью американскому изданию Axios сказал, что украинское государство продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поэтому он хотел бы спросить у нового президента США Джо Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО.