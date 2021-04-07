В Госдепе ответили на стремления Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Нед Прайс рассказал о вступлении Украины в НАТО / Reuters

Представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что высшие должностные лица администрации президента США находятся в контакте с коллегами по НАТО и Украиной из-за эскалации конфликта на Донбассе.

Прайс также еще раз напомнил, что Вашингтон поддерживает своего партнера – Киев.

"Несколько наиболее высокопоставленных членов администрации говорили с партнерами по НАТО. Начиная с президента США, госсекретарь, советник по нацбезопасности, министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов и другие находятся в тесном контакте со своими украинскими коллегами", – заявил Прайс на брифинге 6 апреля.

Также, по словам представителя Госдепа, его страна добивается того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для новых стран.

"Вашингтон поддерживает Киев с необходимыми для того реформами", – сказал он.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби призвал Россию прекратить провокации в отношении Украины.

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