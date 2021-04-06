У Байдена отреагировали на заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Джен Псаки рассказала о вступлении Украины в НАТО / Reuters

Белый дом поддерживает вступление Украины в НАТО и оказывает поддержку в стремлении стать членом альянса, однако решение об этом находится у компетенции руководства.

"Мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее решительно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

Однако, по ее словам, решение о принятии Украины в НАТО должно принимать руководство альянса.

Псаки добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности на Донбассе и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.

"Киев и Вашингтон находятся в постоянном контакте по ситуации на Донбассе", - добавила она.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что путь к завершению конфликта на Донбассе лежит через вступление Украины в Североатлантический альянс.

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