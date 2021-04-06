У Байдена отреагировали на заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО

В Белом доме прокомментировали стремление Украины в НАТО.
Белый дом поддерживает вступление Украины в НАТО и оказывает поддержку в стремлении стать членом альянса, однако решение об этом находится у компетенции руководства.
"Мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее решительно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.
Однако, по ее словам, решение о принятии Украины в НАТО должно принимать руководство альянса.
Псаки добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности на Донбассе и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.
"Киев и Вашингтон находятся в постоянном контакте по ситуации на Донбассе", - добавила она.
Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что путь к завершению конфликта на Донбассе лежит через вступление Украины в Североатлантический альянс.
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Вступление Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:
- 6 марта 2020 года в Офисе президента заявили, что Украина хочет получить четкий сигнал от США о членстве страны в НАТО.
- В декабре прошлого года заместитель министра иностранных дел Украина Эмине Джепарова заявила, что Киев рассчитывает присоединиться к НАТО уже в 2030 году.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем интервью американскому изданию Axios сказал, что украинское государство продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поэтому он хотел бы спросить у нового президента США Джо Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО.