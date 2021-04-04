Зеленский рассказал, какую помощь ждет Украина от союзников в НАТО

Президент поздравил партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора.
В своем сообщении в сервисе микроблогов Twitter глава государства выразил надежду на ресширение сотрудничества Украины с НАТО.
"Поздравляю партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности", - говорится в сообщении.
Также, по словам президента, Украина рассчитывает на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ.
"Армия Украины сильная и продолжает необходимые реформы", - добавил Зеленский.
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Вступление Украины в НАТО:
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что вступление Украины в Альянс возможно, однако для этого украинскому государству следует выполнить ряд требований.
- 1 февраля президент президент Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Axios сказал, что он хотел бы спросить у президента США Байдена о том, почему Украины до сих пор нет в НАТО.
- В 2020 году Владимир Зеленский утвердил своим указом новую Стратегию национальной безопасности государства. В ней указано, что для Киева являются приоритетными вопросами вступление в НАТО и Евросоюз.
Автор: Алексей Тычина