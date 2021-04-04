Зеленский рассказал, какую помощь ждет Украина от союзников в НАТО

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора.

В своем сообщении в сервисе микроблогов Twitter глава государства выразил надежду на ресширение сотрудничества Украины с НАТО.

"Поздравляю партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности", - говорится в сообщении.

Также, по словам президента, Украина рассчитывает на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ.

"Армия Украины сильная и продолжает необходимые реформы", - добавил Зеленский.

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Вступление Украины в НАТО: