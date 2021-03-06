Украина обратилась к США по поводу Донбасса и НАТО

США, Евросоюз и Украина должны координировать свои действия, считают в ОП / УНИАН

В Офисе президента считают необходимым привлечь США к минским переговорам и переговорам в нормандском формате по Донбассу. Там уверены, что участие Вашингтона позволит сделать переговорный процесс более эффективным.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко. Она отметила, что США, Евросоюз и Украина должны координировать свои действия, передает пресс-служба ОП.

"Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право", - сказала Свириденко.

Кроме того, Свириденко отметила, что Украина хочет получить четкий сигнал от США о членстве Украины в НАТО.

"Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде", - отметила заместитель главы Офиса президента.

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Участие США в нормандском формате - о чем ранее писал Главред:

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы глава Белого дома Джо Байден присоединился к переговорам в нормандском формате.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что США смогут полноценно присоединиться к нормандскому формату (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования ситуации на Донбассе, хотя, по сообщениям СМИ, Джо Байден рассматривает присоединение к нормандской четверке.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что расширение нормандского формата за счет США нужно Украине, чтобы отойти от выполнения минских договоренностей.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Путин согласится на участие США в нормандских переговорах по Донбассу и что будет, если он воспротивится.

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