Украина обратилась к США по поводу Донбасса и НАТО

В Офисе президента хотели бы привлечь Штаты к нормандскому формату и получить четкий сигнал о членстве Украины в Североатлантическом Альянсе.
В Офисе президента считают необходимым привлечь США к минским переговорам и переговорам в нормандском формате по Донбассу. Там уверены, что участие Вашингтона позволит сделать переговорный процесс более эффективным.
Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко. Она отметила, что США, Евросоюз и Украина должны координировать свои действия, передает пресс-служба ОП.
"Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право", - сказала Свириденко.
Кроме того, Свириденко отметила, что Украина хочет получить четкий сигнал от США о членстве Украины в НАТО.
"Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде", - отметила заместитель главы Офиса президента.
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Участие США в нормандском формате - о чем ранее писал Главред:
- 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы глава Белого дома Джо Байден присоединился к переговорам в нормандском формате.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что США смогут полноценно присоединиться к нормандскому формату (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования ситуации на Донбассе, хотя, по сообщениям СМИ, Джо Байден рассматривает присоединение к нормандской четверке.
- В Министерстве иностранных дел России заявили, что расширение нормандского формата за счет США нужно Украине, чтобы отойти от выполнения минских договоренностей.
- Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Путин согласится на участие США в нормандских переговорах по Донбассу и что будет, если он воспротивится.
Вступление Украины в НАТО - последние новости:
- В декабре прошлого года заместитель министра иностранных дел Украина Эмине Джепарова заявила, что Киев рассчитывает присоединиться к НАТО уже в 2030 году.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем интервью американскому изданию Axios сказал, что украинское государство продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поэтому он хотел бы спросить у нового президента США Джо Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что коллективный блок безопасности не закрывает двери для Украины, однако Киеву следует выполнить ряд требований, чтобы присоединиться к Альянсу.
- Бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес назвал условия членства Украины в НАТО.