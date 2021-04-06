Зеленский назвал генсеку НАТО единственный путь к окончанию войны на Донбассе

Для Украины НАТО – единственный путь к окончанию конфликта на Донбассе, сказал Владимир Зеленский Йенсу Столтенбергу / Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Стороны обсудили обострение ситуации на части востока Украины, говорится на сайте Офиса президента.

Глава государства сказал, что, если Украина получит План действий по членству в Альянсе, – это будет настоящим сигналом для России. Зеленский подчеркнул, что для нашей страны НАТО – единственный путь к окончанию противостояния на Донбассе.

"В последние недели мы наблюдаем очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников", – поделился президент.

Украинский лидер также сказал собеседнику, что Россия стягивает войска к границам нашей страны и повышает их готовность к наступательным действиям.

Зеленский и Столтенберг уже общались по телефону. Предыдущий разговор состоялся 25 февраля текущего года.

Обострение ситуации на Донбассе и перемещение российских войск – что нужно знать

В конце марта на Донбассе обострилась ситуация – в результате обстрела, осуществленного боевиками, погибли четверо украинских военнослужащих.

Украинская сторона предлагала России с 1 апреля обеспечить соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня, однако РФ не поддержала такую инициативу.

Ранее на неподконтрольной Киеву территории не раз вводили "перемирие", однако враг его нарушал.

Главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак сообщил, что РФ собирает войска у восточных границ Украины под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021.

По словам Зеленского, Россия "играет мышцами" в том числе для того, чтобы создать атмосферу давления во время переговоров по Донбассу.