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В НАТО сделали заявление по ПДЧ для Украины и раскрыли планы на саммит

9 мая 2021, 12:57
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В Североатлантическом альянсе поддерживают решения саммита в Бухаресте 2008 года о присоединении Украины и Грузии к блоку безопасности.

НАТО
В НАТО выдвинули требования Украины для вступления в Альянс / УНИАН

О формате проведения июньского саммита НАТО и повестке встречи Альянс сообщит ближе к дате проведения мероприятия. Что касается предоставления Украине Плана действий по членству в коллективном блоке безопасности, страны организации придерживаются решений саммита в Бухаресте в 2008 году, когда было заявлено о том, что Киев и Тбилиси присоединятся к НАТО, когда придет время. При этом в Альянсе ожидают, что украинское государство выполнит ряд требований для интеграции в блок безопасности.

Как сообщает информагентство Интерфакс-Украина, об этом заявил официальный представитель Североатлантического альянса, комментируя ситуацию с предстоящим саммитом НАТО, запланированным на 14 июня.

"Формат и повестка дня саммита НАТО 14 июня будут объявлены ближе к дате. Как сказал генеральный секретарь, у лидеров НАТО будет содержательная и дальновидная повестка дня, в основе которой будет инициатива НАТО 2030", - отметил собеседник агентства.Читайте такжеВ США сделали важное заявление о вступлении Украины в НАТО

В ответ на вопрос о том, могут ли на саммите Альянса обсудить перспективы присоединения Украины к НАТО, он сказал, что в блоке безопасности продолжают придерживаться договоренностей бухарестского саммита 2008 когда, когда было решено, что украинское и грузинское государства будут в НАТО тогда, когда придет время.

"В отношении членства НАТО проводит политику открытых дверей, и союзники по НАТО поддерживают свои решения, принятые на саммите в Бухаресте в 2008 году", - добавил представитель блока.

Также он указал, что для интеграции Украины в НАТО Киеву следует провести ряд реформ и развивать вооруженные силы в соответствии с требованиями Альянса.Читайте такжеДуда сделал заявление о дорожной карте в НАТО для Украины

"В то же время мы ожидаем, что Украина будет продолжать уделять внимание внутренним реформам, консолидировать свои демократические институты, укреплять верховенство права и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО", - сказал представитель Альянса, подчеркнув, что коллективный блок безопасности продолжит поддерживать укрепление Вооруженных сил Украины в контексте стремления государства в НАТО.

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