У Зеленского резко призвали Францию и Германию ответить за аннексию Крыма и сотрудничество с Россией

Украине не нравится, что Франция и Германия сотрудничают с Россией - Данилов / УНИАН

Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Россией Крыма и нападение на Грузию. Париж и Берлин – экономические и политические партнеры Москвы. Именно эти государства выступили против предоставления Киеву и Тбилиси Плана по членству в НАТО в 2008 году, что привело к территориальным потерям грузинского государства и Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В ходе брифинга после заседания СНБО он рассказал о том, что Германия и Франция заинтересованы в работе с Россией, а также являются политическими и экономическими партнерами Москвы. Париж и Берлин наложили вето на предоставление Украине и Грузии ПДЧ в НАТО в 2008 году, что в последствие привело к российской агрессии в отношении Тбилиси и Киева.

"И нам это очень неприятно. Потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны", - сказал Данилов.

Также он подчеркнул, что в ситуациях, которые предусматривают агрессию одного государства против другого, мало заявлять об "обеспокоенности".