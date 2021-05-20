Зеленский приоткрыл тайну о переговорах с Кремлем и "наехал" на Меркель с Макроном

Пресс-конференция Владимира Зеленского

Решение вопроса войны и деоккупации территорий является приоритетом для Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, из-за пандемии коронавируса усложнился вопрос встречи лидеров стран в нормандском формате, подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил, что на протяжении 6-7 месяцев была стабилизирована ситуация с обстрелами на Донбассе. В 10 раз было снижено число смертей.

В то же время он заявил, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель должны сильнее поддерживать украинскую сторону.

В последнее время они ослабляют свои позиции по отношению к России. Это связано с экономической ситуаций и давлением внутри их стран по санкциям. В Германии это связано с экономическим давлением из-за Северного потока – 2", - подчеркнул глава государства.

Зеленский сообщил, что предложил встречу президенту РФ Владимиру Путину.

"Честно вам скажу, начат разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией", - добавил Зеленский.

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