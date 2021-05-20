Зеленский приоткрыл тайну о переговорах с Кремлем и "наехал" на Меркель с Макроном

Франция и ФРГ должны сильнее поддерживать украинскую сторону, убежден Владимир Зеленский.
Решение вопроса войны и деоккупации территорий является приоритетом для Украины, заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, из-за пандемии коронавируса усложнился вопрос встречи лидеров стран в нормандском формате, подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Киеве.
Он напомнил, что на протяжении 6-7 месяцев была стабилизирована ситуация с обстрелами на Донбассе. В 10 раз было снижено число смертей.
В то же время он заявил, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель должны сильнее поддерживать украинскую сторону.
В последнее время они ослабляют свои позиции по отношению к России. Это связано с экономической ситуаций и давлением внутри их стран по санкциям. В Германии это связано с экономическим давлением из-за Северного потока – 2", - подчеркнул глава государства.
Зеленский сообщил, что предложил встречу президенту РФ Владимиру Путину.
"Честно вам скажу, начат разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией", - добавил Зеленский.
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Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщалось:
- 28 апреля прошло заседание ТКГ, где не смогли договориться о возвращении перемирия на Донбассе. Украина и Россия смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали "российские марионетки", заявил член украинской делегации Сергей Гармаш.
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля обратился к хозяину Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- Российский президент Владимир Путин 22 апреля сказал, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".