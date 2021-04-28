У Кравчука раскрыли итоги заседания ТКГ по перемирию на Донбассе

ТКГ не смогла договориться о перемирии на Донбассе / УНИАН

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал итоги переговоров по перемирию на Донбассе.

Как сообщил Гармаш, после пятичасового заседания ТКГ не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбассе. Украина и Россия смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали "российские марионетки".

По словам Гармаша, сегодня к переговорам ТКГ присоединились представитель Кремля Дмитрий Козак, а также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Не договорились, к сожалению, ни о чем. Хотя пять часов работали именно по треку подгруппы по безопасности. Вклинился в ее работу господин Козак и привлекли к ее работе господина Ермака, даже согласовали компромиссный текст, на который согласилась Украина и Россия, но госпожа Никанорова (представитель "ДНР" - ред.) фактически заблокировала этот процесс", - заявил Гармаш, передает РБК-Украина.

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По мнению Гармаша, сегодняшний "пятичасовой спектакль" был проведен для того, чтобы показать субъектность "Л/ДНР".

"В результате - соблюдение режима "тишины", которое должно было начаться с 12-ти часов завтрашнего дня, не начнется. Договоренность не была достигнута. Марионетки Москвы заблокировали это решение", - добавил Гармаш.

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