У Кравчука раскрыли итоги заседания ТКГ по перемирию на Донбассе

По словам Сергея Гармаша, сегодня был проведен "пятичасовой спектакль".
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал итоги переговоров по перемирию на Донбассе.
Как сообщил Гармаш, после пятичасового заседания ТКГ не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбассе. Украина и Россия смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали "российские марионетки".
По словам Гармаша, сегодня к переговорам ТКГ присоединились представитель Кремля Дмитрий Козак, а также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Не договорились, к сожалению, ни о чем. Хотя пять часов работали именно по треку подгруппы по безопасности. Вклинился в ее работу господин Козак и привлекли к ее работе господина Ермака, даже согласовали компромиссный текст, на который согласилась Украина и Россия, но госпожа Никанорова (представитель "ДНР" - ред.) фактически заблокировала этот процесс", - заявил Гармаш, передает РБК-Украина.
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По мнению Гармаша, сегодняшний "пятичасовой спектакль" был проведен для того, чтобы показать субъектность "Л/ДНР".
"В результате - соблюдение режима "тишины", которое должно было начаться с 12-ти часов завтрашнего дня, не начнется. Договоренность не была достигнута. Марионетки Москвы заблокировали это решение", - добавил Гармаш.
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Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля обратился к хозяину Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- Российский президент Владимир Путин 22 апреля сказал, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- Замглавы АП РФ Дмитрий Козак 23 апреля предложил провести переговоры на Донбассе при участии Украины, России, Франции, Германии, а также "ДНР" и "ЛНР".
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что представители боевиков "ДНР" и "ЛНР" отстаивают позицию российской стороны, поэтому их участие в переговорном процессе не будет конструктивным.