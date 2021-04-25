Кравчук сделал заявление о новых переговорах и перемирию на Донбассе

Кравчук высказался о ситуации на Днбассе / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что ТКГ на заседании 28 апреля рассмотрит дополнительные шаги по усилению контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе.

"Мы, украинская сторона, неоднократно предлагали усовершенствовать координационный механизм контроля над тем, кто нарушает тишину, кто ведет огонь, кто убивает. Нам постоянно говорили, что нынешний механизм — не совершенен", — пояснил Кравчук, передает телеканал ДОМ.

В этой связи украинская сторона предоставила свои предложения по совершенствованию механизма контроля.

"Я предложил документ, там семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года. Передал его послу от ОБСЕ в ТКГ госпоже Хайди Грау. На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказала, что это историческое событие", — сообщил Кравчук.

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Он отметил, что предложения украинской стороны касались трех основных направления.

"Во-первых, усилить контроль над соблюдением режима прекращения огня, в том числе, с помощью миссии ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствуют на Донбассе. Второе — санкции, наказание тех, кто нарушил режим тишины. Третье — как только есть нарушение, есть погибшие, любая сторона может требовать собрать немедленно рабочую группу, чтобы обсудить и принять меры. Немедленно. В течение 12 часов", — перечислил Кравчук.

Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа в ТКГ, которая планирует 27 апреля обсудить итоговый вариант с учетом предложений Украины, России и ОРДЛО.

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"Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе. Очень", — заключил Кравчук.

Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля обратился к хозяину Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.

Российский президент Владимир Путин 22 апреля сказал, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".

Замглавы АП РФ Дмитрий Козак 23 апреля предложил провести переговоры на Донбассе при участии Украины, России, Франции, Германии, а также "ДНР" и "ЛНР".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что представители боевиков "ДНР" и "ЛНР" отстаивают позицию российской стороны, поэтому их участие в переговорном процессе не будет конструктивным.