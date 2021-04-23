Кравчук сделал заявление об условии разрыва дипотношений Киева и Москвы

Украина может пойти на разрыв дипломатических отношений с Россией из-за Донбасса - Кравчук / УНИАН

Украина стремиться урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе при помощи нормандского формата и минского процесса, поэтому вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией не является актуальным. Однако если Москва откажется участвовать в переговорах по Донбассу на уровне нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы, Киев может рассмотреть такую возможность. Об этом заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

В эфире 4 канала политик рассказал о том, что Украина использует любые возможности для прекращения кризиса и разрешения вооруженной конфронтации на Донбассе. Россия участвует в переговорных процессах по этому вопросу. Если Москва выступит с отказом от своих обязательств, нужно будет немедленно рассмотреть вопрос о прекращении дипломатических отношений.Читайте такжеВолкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу

"Когда мы идем по пути "нормандского формата" и "минской площадки", и в процессе принимают участие много стран, сегодня вопрос о разрыве дипломатических отношений не является первоочередной проблемой. Когда Россия, например, завтра отказывается принимать участие в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимость разрыва дипотношений. Сегодня мы должны использовать все пути, чтобы прекратить кризис и войну на Донбассе", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры по Донбассу