Кравчук сделал заявление об условии разрыва дипотношений Киева и Москвы

Киев должен использовать все возможности для прекращения войны на Донбассе, сказал Леонид Кравчук.
Украина стремиться урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе при помощи нормандского формата и минского процесса, поэтому вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией не является актуальным. Однако если Москва откажется участвовать в переговорах по Донбассу на уровне нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы, Киев может рассмотреть такую возможность. Об этом заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук.
В эфире 4 канала политик рассказал о том, что Украина использует любые возможности для прекращения кризиса и разрешения вооруженной конфронтации на Донбассе. Россия участвует в переговорных процессах по этому вопросу. Если Москва выступит с отказом от своих обязательств, нужно будет немедленно рассмотреть вопрос о прекращении дипломатических отношений.Читайте такжеВолкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу
"Когда мы идем по пути "нормандского формата" и "минской площадки", и в процессе принимают участие много стран, сегодня вопрос о разрыве дипломатических отношений не является первоочередной проблемой. Когда Россия, например, завтра отказывается принимать участие в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимость разрыва дипотношений. Сегодня мы должны использовать все пути, чтобы прекратить кризис и войну на Донбассе", - подчеркнул Леонид Кравчук.
Переговоры по Донбассу
- Замглавы администрации президента России, куратор украинского направления в Кремле и участник переговоров на Донбассе Дмитрий Козак 8 апреля пригрозил Украине "защитой Донбасса" в том случае, если в регионе произойдет обострение конфликта. Козак акцентировал внимание на том, что подобная ситуация станет "началом конца" украинского государства.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 9 апреля заявил, что Россия тиражирует ложную информацию о якобы намерениях Украины провести военную операцию на Донбассе. По его словам, Киев стремится к мирному урегулированию конфликта. Однако украинские войска готовы ответить на провокации противника.
- 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому главе государства Владимиру Путину провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- 22 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленского готовы принять в Москве для диалога по отношениям Украины и России.. Однако для обсуждения ситуации на Донбассе он посоветовал Зеленскому провести переговоры с главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР".