У Путина пригрозили "встать на защиту" Донбасса

В Москве разразились новыми угрозами в адрес Украины.
Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о том, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса.
Москва пойдет на такой шаг в случае необходимости, заявил он в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на YouTube.
В ответ на вопрос о "защите" жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей паспортами РФ, Козак подчеркнул: "Все зависит от того, какого масштаба будет пожар. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, будем вынуждены встать на защиту. Сегодня уже достаточно закаленные в боях за семь лет вооруженные формирования ... в состоянии удерживать оборону. Надеюсь, такой необходимости не возникнет".
Он добавил, что активизация боевых действий на Донбассе станет "началом конца Украины".
"Я считаю, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок", - заявил Козак.
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Обострение на Донбассе:
- Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- В ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
- Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.