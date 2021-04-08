У Путина пригрозили "встать на защиту" Донбасса

Дмитрий Козак / Фото kremlin.ru

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о том, что Россия готова "встать на защиту" жителей Донбасса.

Москва пойдет на такой шаг в случае необходимости, заявил он в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на YouTube.

В ответ на вопрос о "защите" жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей паспортами РФ, Козак подчеркнул: "Все зависит от того, какого масштаба будет пожар. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, будем вынуждены встать на защиту. Сегодня уже достаточно закаленные в боях за семь лет вооруженные формирования ... в состоянии удерживать оборону. Надеюсь, такой необходимости не возникнет".

Он добавил, что активизация боевых действий на Донбассе станет "началом конца Украины".

"Я считаю, что начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок", - заявил Козак.

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Обострение на Донбассе: