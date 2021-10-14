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План РФ по "автономии" для Донбасса: США заявили о поддержке Украины и выдвинули требования Москве

14 октября 2021, 16:37

Россия является главным препятствием в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, заявили в американском посольстве.

Украина США
США поддерживают Украину и призывают Россию вывести войска с Донбасса / УНИАН

Соединенные Штаты Америки последовательно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Вашингтон не подтверждает слова замглавы АП РФ Дмитрия Козака о якобы поддержке заместителем госсекретаря Викторией Нуланд "особого статуса" Донбасса и призывает Москву вывести свои войска с территории украинского государства. Штаты видят в России единственное препятствие на пути к мирному урегулированию военного конфликта.

В посольстве США в Украине в комментарии Суспільне в ответ на вопрос о том, действительно ли Нуланд поддерживает так называемую "автономию" Донбасса в составе Украины, сказали, что дипломаты не придают публичной огласке содержание закрытых переговоров. Однако Вашингтон по-прежнему последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет украинского государства.Читайте такжеПутин разразился обвинением в адрес Киева по Донбассу, а в Кремле объявили перезагрузку "Нормандии"

"Мы, однако, Напоминаем, что Соединенные Штаты неизменно поддерживают суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины в условиях агрессии со стороны России", - отметили в ведомстве.

Также в сообщении американского внешнеполитического ведомства речь идет о том, что Россия является главным препятствием на пути к миру на Донбассе и несет полную ответственность за урегулирование вооруженной конфронтации. Москва должна выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений.

"О мирных переговорах, вполне ясно: главное препятствие на пути к миру - это Россия. Этот конфликт Россия начала, и теперь несет полную ответственность за его прекращение. Россия должна продемонстрировать серьезное и конструктивное участие, выполняя свои обязательства по безопасности согласно Минским соглашениям", - добавили дипломаты.

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Кроме того, Штаты призвали РФ вывести свои войска и военную технику с территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

"Мы решительно призываем РФ полностью выполнить свои минские обязательства, вывести из Украины свое оружие и силы, которыми она управляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", - подчеркнули в американском посольстве.

Визит Нуланд в Москву

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд с 11 по 14 октября находилась с визитом в России. Она провела переговоры с замглавы АП РФ Дмитрием Козаком, которого называют "куратором вопроса Донбасса", а также с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым и замминистра обороны Александром Фоминым. Нуланд и Козак обсудили вопросы реализации Минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, в свою очередь, заявил российским журналистам о том, что Москва и Вашингтон договорились о возобновлении консультаций по вопросам разрешения вооруженной конфронтации на Донбассе.

При этом, как указывает РБК, Козак сказал о том, что Нуланд поддержала позицию, согласно которой прогресса на переговорах по Донбассу не будет до тех пор, пока не произойдет согласование "будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины".

viber
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