В США сообщили подробности визита Нуланд в Россию

Нуланд говорила в России о полном выполнении минских соглашений / Reuters

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд позитивно оценила переговоры с нормандским переговорщиком от России Дмитрием Козаком.

Во время встречи стороны затронули ряд вопросов, среди которых было выполнение Минских соглашений, сообщает Twitter-аккаунт прессекретаря посольства США в Москве Джейсона Ребхольца.

Согласно сообщению Ребхольца, Нуланд назвала переговоры с Казаком продуктивными.Стороны обсудили общие интересы России и США, а также затронули вопросы полного выполнения минских соглашений, восстановления стабильности и суверенитета Украины на Донбассе.

"Заместитель госсекретаря Нуланд: Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией и касающихся полного выполнения минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе", - пишет Ребхольц.

Переговоры по Донбассу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября по видеосвязи провел переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров лидеры стран договорились активизировать дискуссию по Донбассу, а также консультации по поводу организации встречи нормандской четверки.

Позже прошли телефонные переговоры Меркель и Макрона с российским президентом Владимиром Путиным. Глава РФ обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и парижских договоренностей. Однако в Кремле заявили о готовности усилить консультации в рамках "Нормандии", а также обсуждать условия возможной организации саммита лидеров нормандского формата.

Президент Зеленский уточнил, что нормандский формат остается единственной площадкой, в рамках которой можно договориться об урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Он надеется на конструктивную встречу нормандской четверки уже в ближайшее время.