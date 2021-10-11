Нормандский формат – шанс для Украины: Зеленский призвал к завершению войны на Донбассе

У Киева нет другой площадки для завершения войны на Донбассе, кроме нормандского формата - Зеленский / Фото Офиса президента

У Украины на данный момент нет других переговорных площадок, кроме нормандского формата, на базе которых можно было бы договориться о завершении российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Киев стремится к тому, чтобы встреча лидеров нормандской четверки состоялась в ближайшее время, и ожидает конструктивных переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает телеканал Дом, об этом он заявил в ходе переговоров по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые состоялись в понедельник, 11 октября. По словам главы государства, он поддерживает нормандский формат и считает дискуссию на данной площадке единственным способом урегулировать военный конфликт России и Украины на Донбассе.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

"Хотел бы сказать, что я полностью поддерживаю этот формат (нормандский). Считаю, что кроме нормандского формата, у нас больше нет сегодня другой площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины", - сказал Зеленский.

Также украинский гарант надеется на проведение встречи нормандской четверки уже в ближайшее время и надеется на конструктивные переговоры.

"Я бы очень хотел, чтобы мы могли встретиться в ближайшее время, и наша встреча в нормандском формате была предметной", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября в видеоформате провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским главой государства Эммануэлем Макроном. Стороны договорились об активизации переговоров по Донбассу и консультаций относительно организации встречи лидеров нормандского формата.

Позже состоялись переговоры Меркель и Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Глава Кремля обвинил Украину в нарушении Минских соглашений и парижских договоренностей. При этом он выразил готовность усилить консультации в рамках нормандского формата и обсудить условия организации саммита нормандской четверки.