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Мощная помощь Украине от США: в Госдепе объявили о готовности к участию в переговорах по Донбассу

10 сентября 2021, 23:40
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Встреча главы ОП Ермака, замглавы АП РФ Козака с советниками лидеров Германии и Франции прошла на позитивной ноте, сказала Виктория Нуланд.

Украина США
США готовы принять участие в переговорах советников лидеров Украины, России, Франции и Германии в нормандском формате / УНИАН

Соединенные Штаты готовы принимать участие в переговорах по Донбассу, причем как в рамках нормандского формата, так и на других площадках принятия решений. Как только в Вашингтоне увидят способ разрешения конфликта, украинскому государству будет оказана помощь. Последняя встреча советников президентов Украины и России прошла на позитивной ноте. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Американский чиновник в ходе выступления на форуме YES-Brainstorming в пятницу, 10 сентября, напомнила о том, что США уже принимали участие в параллельном нормандскому формату переговорном процессе. Представители Вашингтона вели переговоры с Россией и Украиной, однако успеха достичь так и не удалось.

"Потом мы в поддержку целей и стремлений говорили с Москвой и Киевом, чтобы попытаться поддержать, закрыть пробелы и добавить нашу долю креативности. Эти усилия не значительно продвинулись", - отметила Нуланд.Читайте такжеСША не оставят Украину в битве с РФ: Кулеба назвал сценарии участия Вашингтона в диалоге по Донбассу

По ее словам, сейчас Вашингтон заявил представителям Киева, Москвы, Берлина и Парижа о том, что американцы готовы принимать участие в переговорах по Донбассу, причем в любом формате.

"То ли в нормандском формате или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь", - отметила Нуланд.

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Также она добавила, что согласно ее информации, недавно прошла встреча руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, а также советников лидеров Германии и Франции. Причем на встрече произошли определенные сдвиги в положительную сторону.

"Она (встреча, - ред.) была по крайней мере более позитивной в тоне. Если этот процесс оживет и обретет какую-то жизнь - мы готовы помочь", - подчеркнула Виктория Нуланд.

Участие США в переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский ранее критически высказался о перспективах Минского формата и сказал, что работа переговорной площадки себя не оправдала. Исходя из этого, он намерен найти альтернативные варианты урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе в ходе дискуссий с президентом США Джо Байденом и хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждал, что Москва согласится с участием США в переговорах по Донбассу в том случае, если переговорная повестка будет реализована в соответствии с интересами Кремля.

Бывший посол США в Украине, американский дипломат Джон Хербст полагает, что Вашингтон не сможет поучаствовать в переговорах по Донбассу. Причиной тому является нежелание Германии, Франции и России видеть Штаты в данном процессе.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников считает, что США могут принять участие не только в нормандском формате по Донбассу, но и в консультациях в рамках Будапештского меморандума.

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