Возвращение Крыма с Донбассом – главная задача: Украина ведет переговоры с США о борьбе с РФ

Украина ставит перед собой задачу восстановления территориальной целостности государства - Маркарова / УНИАН

Киев ведет переговоры с Вашингтоном по вопросу участия США в переговорах по Донбассу в рамках минского процесса или нормандского формата. Украина ставит перед собой задачу возвращения оккупированных РФ территорий и восстановления территориальной целостности государства. Борьба с агрессией Москвы должна показать, работает ли международное право, которое нарушила Россия. Об этом заявила посол Украины в Штатах Оксана Маркарова.

В комментарии ICTV она рассказала о том, что Киев стремится к подключению Вашингтона к переговорам по Донбассу. Для Украины по-прежнему остается актуальным вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета государства.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

По ее словам, инициативы стран, которые могут помочь Киеву решить проблему с России, будут восприняты положительно. Борьба с российской агрессией должна показать, работает ли международное право, поскольку сложившаяся ситуация является проблемой не только защиты Украины.

"Мы очень хотели бы вовлечения Соединенных Штатов как активного участника в переговорах в любых форматах. Мы это активно обсуждаем, поскольку вопрос восстановления территориальной целостности и вопрос возвращения наших территорий является ключевым. Поэтому мы хотели бы приветствовать те страны, которые могут помочь нам ускорить этот процесс", - подчеркнула Оксана Маркарова.

Участие США в переговорах по Донбассу

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 10 сентября заявила, что Вашингтон готов поучаствовать в переговорах по Донбассу в рамках нормандского или других возможных форматов. Американское государство присоединится к диалогу, когда увидит реальные шансы урегулирования российско-украинского конфликта.

Как полагает бывший посол США в Украине Джон Хербст, война на Донбассе не завершится до тех пор, пока в Кремле будут считать, что могут одержать победу в конфликте. По его мнению, переговоры станут продуктивными только при участи в данном процессе Вашингтона.

В США по итогам встречи замгоссекретаря Нуланд с замглавы АП РФ Козаком подчеркнули, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Штаты назвали Россию единственным препятствием на пути урегулирования конфликта на Донбассе дипломатическим путем и не подтвердили заявление Козака о якобы согласии Нуланд с тезисами об "особом статусе" и "автономии" ОРДЛО.