США и РФ строят планы по Донбассу: СМИ узнали о перезапуске диалога Вашингтона и Москвы

Виктория Нуланд в Москве проведет переговоры с замглавы АП РФ Дмитрием Козаком - СМИ / Reuters

Соединенные Штаты Америки и Россия могут обсудить возможность возобновления двухсторонних консультаций относительно урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. Данный вопрос планируют обговорить в ходе визита заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в Москву.

Как сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к организации визита Нуланд в Россию, стороны заинтересованы в возобновлении консультационного формата Вашингтона и Москвы по Донбассу, который работал до 2019 года.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

"На полях трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию на востоке Украины", - подчеркивается в сообщении.

Консультации США и РФ по Донбассу

Добавим, консультации по Донбассу в формате Россия – США проходили до 2019 года. Официальный Вашингтон в разные периоды представляли помощник госсекретаря Виктория Нуланд, а также специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер. С российской стороны в переговорах участвовал помощник президента РФ Владислав Сурков. Однако перед завершением президентской каденции Дональда Трампа переговорный формат решили приостановить.

США готовы к переговорам по Донбассу

Напомним, 10 сентября заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Штаты готовы принимать участие в переговорах по Донбассу как в нормандском формате, так и в рамках других форматов. Вашингтон подключится к процессу в тот момент, когда увидит возможность урегулирования конфликта.

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Визит Нуланд в Москву

Виктория Нуланд посетит Москву 11-13 октября. Программа визита включает встречи с руководством МИД России, а также заместителем главы российской администрации президента Дмитрием Козаком, которого называют "куратором вопроса Донбасса от Кремля".

Переговоры по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев продолжает работу над организацией встречи президентов Зеленского и Путина. Украинский гарант намерен вести дискуссию с позиции силы и ставит перед собой задачу обсуждения прекращения военного конфликта на Донбассе, а также возвращение оккупированных ОРДЛО и Крыма.

Российской издание Коммерсант опубликовало "планы Кремля" по переговорной повестке Путина и Зеленского. Документ из 12 пунктов якобы был передан Киеву. В перечне нет вопросов об освобождении Крыма, а война на Донбассе упоминается только однажды.