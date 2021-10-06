Путин на встрече с Зеленским не желает обсуждать оккупацию Крыма: росСМИ озвучили повестку дня Кремля

На встрече Зеленскиого и Путина хотят обсуждать не одинаковые темы / УНИАН, Reuters

Москва передала Киеву список тем, которые могли бы обсудить Владимир Путин и Владимир Зеленский. Однако в России и Украине противоположные видения того, о чем стоит говорить и следует решать.

В частности, РФ желает отмены санкций, возобновления транспортного сообщения и дипломатических отношений. При этом тема оккупации Крыма в российских темах для разговора не упоминается вовсе, а вопрос войны на Донбассе – лишь однажды, передает издание "Коммерсант".

России важны санкции и экономические вопросы

Анализируя темы, которые хочет обсудить украинская сторона, и на которые согласилась бы Россия, СМИ предполагают, что встреча Зеленского и Путина не произойдет в ближайшее время. Ссылаясь на источники в руководстве РФ, издание рассказало о 12 потенциальных решений, которые могли бы достичь Украина и Россия.

Как сообщает Коммерсант, Кремль считает, что на встрече можно было бы договориться:

о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев;

снять взаимные торгово-экономические ограничения;

отменить санкции в отношении физических и юридических лиц.

По информации издания, российские власти считают, что Зеленский и Путин "могли бы принять решение о восстановлении транспортного сообщения" между двумя странами, а также договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

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Примечательно, что Крым в российских темах для разговора не упомянут, а вопрос конфликта на Донбассе — однажды. В виде замечания о том, что представители РФ в ТКГ и "нормандском формате" поддержат любые мирные договоренности Киева с властями ОРДЛО.

Что говорят в Украине

Российском СМИ дал комментарий советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что с российской стороны наблюдаются неконструктивные попытки найти различные поводы, чтобы отложить двусторонние переговоры. Что касается позиции Украины, то она неизменна – нужно прежде всего говорить о войне.

По словам Подоляка, "из Москвы звучит слишком много различных намеков и неконкретных замечаний о том, что им хотелось бы обсудить, и при этом не выражается четкая готовность обсудить то, что действительно имеет значение в понимании и украинского, и российского обществ".

Встреча Зеленского и Путина: предыстория

"Обмен любезностями" между Киевом и Москвой длится еще с апреля, когда Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса".

Путин заявлял о готовности встретиться на территории России и говорить исключительно о российско-украинских отношениях. О Донбассе он заставляет говорить с боевиками ОРДЛО, а о Крыме говорить не хочет.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что без обсуждения вопроса Крыма встреча Зеленского и Путина будет лишена смысла.

3 октября Зеленский заявил, что готов провести встречу с Путиным, так как переговоры тет-а-тет могут быть результативными. Но, по его мнению, российская сторона не хочет проводить встречу в таком формате, поскольку она может принести неожиданный результат.