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Зеленский заявил, что окружение Путина всячески препятствует их встрече с глазу на глаз

3 октября 2021, 12:41

Президент Украины заявил, что готов к любой встрече, потому что такая встреча поможет стране, поможет решить трагедию на Донбассе и вопрос Крыма.

Путин, Зеленский
Путин, Зеленский / УНИАН, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако, он уверен, что окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".

Во время брифинга на выездном заседании фракции "Слуга народа" Зеленский подчерукнул, что встреча с Путиным - это правильный шаг.

"Я хотел бы встретиться с президентом России. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат", - особо отметил лидер Украины.

Также Зеленский готов к встрече в нормандском формате.

"Я готов к любой встрече, потому что такая встреча поможет Украине, поможет решить трагедию на Донбассе и вопрос Крыма. Уверен, что если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока что мы такого позволить не можем. Но не надо сосредотачиваться нам на кокретной адженде, потому что, кто знает, как пойдет встреча", - заявил президент Украины.

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Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Банковая ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что Москва и Киев не ведут конкретных переговоров по встрече Путина и Зеленского.

В Офисе президента Украины опровергли слова Пескова о переговорах Путина и Зеленского и подчеркнули, что такое заявление можно трактовать как "банальную психологическую уловку" Москвы.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил о том, что Владимир Зеленский готов ко встрече с главой РФ Владимиром Путиным в случае обсуждения вопросов освобождения захваченных украинских территорий. Однако Россия не готова к таким переговорам. Вопрос проведения встречи зависит от того, согласится ли Москва обсуждать исправление ситуации.

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